El líder del PP,Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no es partidario de llamar a comparecer en lacomisión de investigación del Senado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pero ha dejado abierta esa vía en última instancia en caso de que el jefe del Ejecutivo no ofrezca explicaciones en sede parlamentaria.

De la misma manera, ha reconocido que no descarta llevar este asunto a los tribunales a través de un recurso por la vía contencioso administrativa. "No quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que el presidente del Gobierno me obligue", ha declarado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, después de que ni Pedro Sánchez ni su esposa figuren en el primer listado de casi 60 personas que el Grupo Popular ha registrado en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'.

Feijóo ha explicado que, a tenor de las informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, están ante un "supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno", quien, a su juicio, debería haberse inhibido de reuniones del Consejo de Ministros, como las que aprobaron el rescate de Air Europa "con 800 millones de euros de dinero público".

Después de que ladenuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses que presentó el PP fuera archivada, el líder del PP ha indicado que su formación va a agotar en primer lugar la "vía administrativa" y, si el Gobierno no da "ninguna explicación", la asesoría jurídica del PP valorará llevar el caso ante la Jurisdicción contencioso administrativa para que se investigue.

Feijóo ha insistido en que si Sánchez "quiere evitar" que su mujer sea llamada a la comisión de investigación del Senado debe dar explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria. Si se niega, ha proseguido, el PP tomará "la decisión que corresponda". "Pero será al final y agotando todas las instancias", ha abundado.

Fuentes del PSOE en conversación con laSexta explican que los amagos de Feijóo con ir a los tribunales no preocupan, porque el procedimiento de licitación a la UTE fue legal e impecable. Sin embargo, reconocen que hay un gran malestar con este tema, ya que no entienden que Feijóo "pretenda llegar tan lejos sabiendo que no hay nada" y le acusan de "embarrar todo el terreno político".

