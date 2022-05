"Es evidente que España no es un Estado plurinacional. Es una obviedad". Con estas palabras ha enmendado este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, las recientes declaraciones de su 'número tres', Elías Bendodo.

Ello, después de que el coordinador general del partido defendiese en declaraciones al diario 'El Mundo' que "Cataluña sí es una nacionalidad del Estado español, como cualquier otra comunidad autónoma" y que "España es un Estado plurinacional".

Unas afirmaciones que Bendodo posteriormente matizaba este lunes, afirmando que el PP tiene claro que "España es una nación indisoluble compuesta por 17 autonomías y dos ciudades autónomas que tienen cada una una identidad y unas particularidades propias". "El Partido Popular lo que defiende es que se puede compatibilizar el respetar esas diferencias territoriales y es compatible con defender la unidad de España", agregó.

Este martes, ha sido el propio presidente de la formación quien ha negado que España sea plurinacional. "No lo es ni lo será", ha sentenciado Feijóo, que habla de un "error" que, además," ha sido rectificado al poco tiempo": "Si lo que se quiere es aprovechar un error, cada uno es legítimo de hacerlo", ha afirmado.

Preguntado expresamente al respecto por los medios, Feijóo ha afirmado que "lo que es España viene definido" por su historia desde "hace 500 años" y está "muy bien catalogada, identificada y descrita en el artículo dos de la Constitución española". En este sentido, ha subrayado que ese artículo "garantiza la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles" y "el derecho a las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran". "España es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones, y que busca la solidaridad entre todas ellas", ha manifestado.

Críticas de Cs y Vox

La aclaración de Feijóo llega mientras desde Vox y Ciudadanos cargan contra el PP, al que acusan de "equidistancia" y de pretender "contentar al nacionalismo".

Así, el portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha reprochado que "esto es lo que pasa cuando pones al frente a una persona que dice que Galicia es una nación sin Estado" y que "va a Cataluña a intentar agradar a empresarios diciendo que Cataluña es una nacionalidad".

Por su parte, el portavoz del partido naranja Edmundo Bal ha aseverado que "el nuevo PP parece que no es más que el viejo PP, el PP de siempre, el de las cesiones y concesiones al mundo nacionalista con tal de conseguir que te aprueben unos presupuestos o te voten una investidura". Asimismo, Cs acusa al PP de asumir "las tesis, palabras y vocabularios de nacionalismo de Podemos, ERC, PNV" y recalca que no usan "palabras ambivalentes" ni las "equidistancias" para "intentar contentar no se sabe a quién en Cataluña".