Alberto Núñez Feijóo advierte de que en el proceso de reconstrucción tras la DANA "ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión" y se muestra convencido de que Carlos Mazón "se comprometerá a gestionarlas". El líder del PP admite así errores y eleva así la presión sobre el president de la Generalitat antes de la comparecencia que ofrecerá este mismo viernes ante Les Corts para dar explicaciones sobre la gestión política del temporal que asoló Valencia.

Feijóo ha afirmado que la respuesta "ha de ser inmediata" y "ha de ser en forma de crítica y autocrítica" porque deben "asumir lecciones" que han "aprendido en esta tragedia". "Y en varias partes de la cadena, desde el mismo suministro de información hasta el día de hoy, hay aciertos y hay errores. Ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar", ha apuntado.

El dirigente 'popular' ha indicado que esa respuesta en la reconstrucción de la Comunitat Valenciana, "fundamental para el PIB de España", ha dicho, "merece una prontitud en decisiones y concreciones". "La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar y, desde luego, no las merece", ha avisado.

"En este sentido, estoy seguro de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia dentro de poco de tiempo, esta misma mañana, a gestionarlas", ha aseverado. El miércoles, Feijóo ya elevaba las expectativas sobre esta intervención al afirmar que "después de esa comparecencia, habrá mucha gente que se sienta, al menos parcialmente, reconfortada con la clase política".

Sus declaraciones de este viernes, que el presidente del PP ha realizado durante un acto con empresarios en Galicia, vienen a añadir más presión y se producen justo antes de que Mazón, cada vez más acorralado por su negligente gestión de la DANA, dé explicaciones ante el parlamento valenciano. Sin embargo, no se espera que dimita, aunque en su propio partido le ven como un "activo tóxico". Sin embargo, también piensan que no es el momento de que se vaya, en plena reconstrucción.

En el PP no esperan una dimisión de Mazón

En el PP, no obstante, creen que lo que anuncie Mazón no puede quedarse solo en el cese de varias conselleras -están en el punto de mira la titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y la de Turismo, Nuria Montes-, sino que debe haber una remodelación interna para trabajar en la reconstrucción tras el desastre. Los 'populares', en todo caso, no piensan que el dirigente valenciano pueda salir 'vivo' políticamente, pero consideran que debe hacerse cargo de esa reconstrucción a la que ha aludido Feijóo.

Hay sectores del partido y líderes territoriales que le dan por amortizado políticamente, pero insisten en que tiene que encauzar la reconstrucción. El presidente andaluz, Juanma Moreno, lo expresaba este jueves con una metáfora quirúrgica: "Cuando un cirujano está operando con el paciente abierto no puede renunciar a esa actividad aunque la operación haya empezado mal".

Otros piensan que Mazón se dará cuenta él mismo de que tiene que apartarse porque "no va a poder andar por la calle". Además, hay temor en algunos sectores a que la mancha de la gestión de Mazón se extienda a otras comunidades y a la marca nacional del partido.