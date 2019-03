Fabra niega conocer desde hace un año la corrupción de la Diputación

El president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, niega saber de las actuaciones de Alfonso Rus. "Es rotundamente falso y no tengo nada más que añadir", ha declarado. Según el diario Las Provincias, Fabra tuvo conocimiento de la trama corrupta hace un año, aunque se le informó fuera del despacho para no darle caracter presidencial.



Siempre según este periódico, una persona que conocía detalles sobre el caso informó a Esther Pastor, mano derecha del presidente valenciano, de todos los detalles del funcionamiento de la trama, como el amaño de concursos, el cobro de comisiones y los distintos implicados.

El Partido Popular de Valencia no tomó ninguna medida pese a que cuando Pastor recibió esta información la Generalitat ya conocía indicios de lo que pasaba en la Diputación gracias a la Guardia Civil de Valencia.

Según publica este diario, Pastor admite haber recibido información sobre el caso pero -dice- no le dió importancia. "Me llegaban rumores, no otra cosa, pero no podía imaginar la extrema gravedad de lo que hemos conocido".

La Generalitat habría tenido conocimiento de la trama entre mayo y junio del año pasado. Sin embargo, hace menos de un mes, el presidente valenciano apoyó a Alfonso Rus cuando presentó su candidatura a la alcaldía de Xátiva.