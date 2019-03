Nuevas grabaciones del caso Rus: "Hacéis café para todos, y el café es para nosotros"

Aunque niega ser el interlocutor de las grabaciones a las que ha tenido acceso laSexta Noticias, nuevos audios revelan cómo el propio Rus cuenta lo mal que ha hecho su trabajo un supuesto recaudador de comisiones.

"Yo sé que dijiste que me llamarías y lo habéis hecho sin llamarme. Como no lo has hecho bien, tengo que decirte que habéis hecho una puta mierda. Hacéis café para todos. Y el café, para nosotros, y para el resto, mierda".

En otra conversación, cuenta a sus hombres de confianza lo bien que va un negocio con el entonces conceller de urbanismo. "Me llama García Antón a la 1:30. Mañana reunión. Vengo de Barcelona. Lo que quieras, el dinero que quieras, lo que tú quieras".

Hasta el propio Francisco Camps parece salpicado. Según las nuevas grabaciones, él estaría al tanto de las supuestas adjudicaciones y comisiones.

"Él ha hablado con el presidente y además él ha hablado con Víctor (Campos) de pasta. Le ha pedido Víctor (Campos) un... no le ha hecho mucho caso, ¿eh? Y el martes, después del comité, se encontró al presidente, se fue caminando con él y le comentó el tema: que está hasta los huevos de Víctor (Campos), que tal y cual... y le dijo que lo que él quiera, lo que Alfonso quiera", afirma Máximo Caturla.

Caturla y Benavent hablan de cómo Rus colocó supuestamente a Gerardo Campos en el Comité Electoral y cómo Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat con Camps, conseguía así comisiones.

A pesar de estas conversaciones, según publica 'ABC', Rita Barberá mantiene que hay que dejar espacio a Rus para que se defienda si puede y asegura que, aunque existan personas corruptas en el partido, el PP valenciano no está podrido.