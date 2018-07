El expresidente del PP en Murcia, Alberto Garre, pide a Rajoy que "dé un paso atrás"

El expresidente de Murcia, Alberto Garre, ha hablado con laSexta, donde ha mandado un mensaje claro al presidente del gobierno en funciones, al que ha pedido que "dé un paso atrás". Eso sí, no ha apostado por ninguno de sus compañeros de partido en concreto, convencido de que hay mucha gente capacitada.

Según su análisis, los demás grupos parlamentarios han rechazado apoyar un Gobierno de Rajoy, pero no uno liderado por el PP, que fue el más votado el 20D. "Por el bien de España y del Partido Popular, creo que dar un paso atrás es lo mejor que debería hacer", piensa Garre.

Para él, Rajoy "no es un lastre" y ha sido más bien "un activo", según ha dicho en la Ser, pero no tiene por qué proponerse como único candidato a la presidencia del Gobierno, incluso un 47% de los votantes prefieren que no lo sea.

Y ha añadido que este diagnóstico "es un clamor" en el PP, pero "un clamor silencioso" porque en los partidos hay "muchos palmeros y algunas plañideras". No obstante, ha subrayado que su recomendación a Rajoy ya la hicieron, a su manera, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (que le aconsejó a Rajoy mirarse al espejo para decidir si era el mejor candidato) y el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Garre ha acusado a Maíllo de pasarse "tres pueblos" al decir que sus declaraciones suponen una venganza, ya que para Garre el PP "no es una secta, es un partido democrático", y como tal se puede dar la opinión de cada uno.

Por otro lado, ha dejado claro que, a su juicio, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá debería dejar su escaño en el Senado. A su juicio, "debe primar la generosidad personal porque la confianza depositada por los españoles es un filamento muy sensible" y cuando ésta se pierde "con razón o sin ella".

Para el político murciano, su partido no está tratando igual a todos los políticos imputados, porque a unos se les mantiene en las instituciones mientras que a otros se les expulsa. "O todos moros, o todos cristianos", ha reclamado.