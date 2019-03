El PP expedienta al alcalde que llamó "puta barata" a la portavoz del PSOE de C-LM

Ni rastro del alcalde de Villares del Saz tras el escándalo de sus insultos a través de internet. José Luis Valladolid no está en su pueblo, y aunque dijo que iba a llamar a la portavoz del PSOE, Cristina Mestre, para pedirle perdón, su teléfono no ha sonado. "No me ha llamado", ha explicado en 'Al Rojo Vivo'.



La portavoz del PSOE en Castilla La Mancha no guarda rencor, pero insiste en que habrá visita a los juzgados: "Es una agresión verbal, una agresión contra las mujeres, no lo voy a consentir". Este polémico comentario ("Qué dice esta puta barata podemita. Lo que pasa es que llevabais cuatro años sin robar y sin colocar a dedo a todos los lameculos del PSOE") sigue provocando reacciones en el PP.



El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha dicho que "es una acción absolutamente reprobable, injustificable". Todos lo reprueban, Aguirre habla de palabras "absolutamente intolerables" pero aprovecha la ocasión para compararlo con Guillermo Zapata: "Entre los insultos de este señor y que a uno le llamen nazi y lo comparen con los autores del genocidio, me quedo con lo primero".



De momento, lo que no hay es ni cese ni dimisión, aunque el PP ha anucniado que le abrirán expediente disciplinario.