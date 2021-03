Otros dos exdiputados de Ciudadanos se incorporan a la candidatura del PP para las elecciones del próximo 4 de mayo: Sergio Brabezo y Marta Marbán irán en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid a laSexta este sábado.

En concreto, según avanza Europa Press, ambos han dado el paso de afiliarse al PP y ocuparán, respectivamente, los puestos 42 y 44 de la lista de Ayuso. En declaraciones a la citada agencia, Marbán ha defendido que la actual presidenta madrileña "representa la forma de vivir de los madrileños, una forma amplia y libre" y que es "la única" que defiende sus principios.

El pasado 16 de marzo, la exdiputada en la Asamblea de Madrid anunciaba su decisión de abandonar Ciudadanos. "No me queda ilusión ni confianza en los que toman decisiones", aseveró, en una nota en la que hablaba de "decisiones erróneas como las mociones de censura en Murcia" y reprochaba que "los ataques personales no son dignos de un partido moderado".

Por su parte, Brabezo anunció su baja como afiliado de la formación naranja el mismo día, con un escrito en el que justificaba su marcha aludiendo a la "deriva insensata" y el "abandono de los principios y valores fundamentales" del que fuera su partido, al que reprocha haberse convertido en "costaleros del sanchismo".

Asimismo, acusó a su propia formación de intentar frenar la convocatoria anticipada de elecciones en Madrid "de forma torticera" y denunció presiones para firmar una moción de censura contra Ayuso para hacer presidente a Ignacio Aguado.

La incorporación de ambos exdiputados a la lista electoral del PP se confirma solo un día después de conocerse que Toni Cantó será el número cinco en la candidatura popular para el 4M, tras abandonar la formación naranja la semana pasada a raíz de la tormenta política desencadenada por la moción de censura en Murcia.

Entretanto, Ciudadanos ha presentado este mismo sábado la candidatura de Edmundo Bal a la Presidencia madrileña, un acto en el que el portavoz nacional del partido -que encabezará la lista tras dar un paso a un lado Aguado, que no irá en la lista de Cs- ha tenido reproches para el PP: "Alguien decidió que era el momento de intentar conseguir una mayoría absoluta", ha deslizado.

Por su parte, la líder del partido, Inés Arrimadas, ha defendido la labor de Ignacio Aguado como vicepresidente de la Comunidad, a quien ha ensalzado por haber "cumplido su palabra hasta el final" y por "dar un paso a un lado por el bien de los madrileños".