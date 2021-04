España sigue este con su proceso de inmunización. Además, con un nuevo impulso: desde este lunes, Pfizer repartirá una media de 1,7 millones de vacunas semanales, debido a su compromiso con la Unión Europea de entregar 50 millones de dosis adicionales para este trimestre.

Concretamente, con respecto a la farmacéutica estadounidense, los países miembros de la UE han acordado aumentar su suministro, mediante la compra de otros 100 millones de viales extra. Con estos datos, acompañados de las vacunas de Moderna, AstraZeneca (y ahora Janssen, la primera vacuna monodosis), las CCAA esperan alcanzar el objetivo de vacunación en verano.

De hecho, de confirmarse las entregas pendientes a lo largo de los próximos dos meses, el ritmo de vacunación podría experimentar un empujón sin precedentes: el objetivo es lograr el máximo de vacunación, con la capacidad de inocular unas 3,5 millones de dosis semanales.

Ahora bien, aparte de estas novedades, los datos del Ministerio de Sanidad inciden en la tendencia positiva en vacunación, especialmente con la reciente llegada de dosis. Hasta hoy, España ha inoculado un total de 14.266.251 dosis, mientras que, de estas, más de 3,8 millones tienen la pauta completa; es decir, el 9,6% de la población a vacunar.

Por otro lado, en cuanto al ritmo de vacunación por autonomías, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones que más dosis han puesto con respecto al total de vacunas recibidas, con un 98,1%, 96,4% y un 95,2%, respectivamente.

Respecto a los grupos de edad, el 99,7% de los mayores de 80 han recibido su primera dosis, cuya pauta completa todavía tendrá que esperar. Andalucía, Extremadura y Murcia son las regiones que más pautas completas han efectuado en este grupo de edad, mientras que la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Castilla y León y La Rioja ya han puesto la primera dosis al 100% de personas pertenecientes a este grupo.

Por otra parte, los datos de la vacunación del resto de la población dejan cifras más bajas: el 59,2% de las personas entre 70 y 79 años han recibido el primer pinchazo, mientras en los demás el porcentaje varía ligeramente: un 42,3% de las de entre 60 y 69; un 12,9% de quienes tienen entre 50 y 59; un 11,3% de los de entre 25 y 49 y un 5,4% entre los que tienen 18 y 24 años.

Esta es la situación de la vacunación en cada comunidad autónoma:

Madrid

Número de personas vacunadas: Madrid ha administrado un total de 1.847.622 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 90,8% del total de dosis recibidas.

El 25 de febrero, la región madrileña comenzó con la vacunación masiva a policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil, con un ritmo de entre 350 y 400 dosis por hora. Ahora, se detiene la vacunación con AstraZeneca de estos grupos, así como de los docentes, que tengan menos de 60 años.

Prosigue la vacunación de la población general en el rango de 77 a 79 años , a los que se les inocula la inyección de Pfizer.

Sigue el proceso de vacunación a mayores de 80 años .

Desde el pasado 17 de marzo se está vacunando en el Hospital Zendal a los mutualistas mayores de 80 años.

En la segunda semana de abril comenzó la vacunación de los mayores de 70 años . Ahora, podrán contar con la inyección de Janssen (especialmente para personas con problemas de movilidad, al ser de una dosis).

La región ha ampliado la vacunación a 18 hospitales, repartidos por el conjunto del territorio.

Cataluña

Número de personas vacunadas: Cataluña ha administrado un total de 2.295.178 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 93,7% del total de dosis recibidas.

En estos momentos, l a región catalana avanza en su vacunación a los colectivos de "profesionales priorizados" . Es decir, fisioterapeutas y farmacéuticos, entre otros. A estos se le suman las personas trasplantadas o en lista de espera para un trasplante .

La vacunación con AstraZeneca a los profesionales sin ninguna patología que trabajen en los servicios públicos considerados esenciales se restringe a las personas de entre 60 y 65 años, tales como cuerpos de seguridad (Mossos, policía local, Guardia Urbana y bomberos), Protección Civil, profesionales de los servicios de asistencia domiciliaria y profesionales de servicios penitenciarios. En una segunda etapa, habrá una ampliación para los que tienen entre 66 y 69 años .

Andalucía

Número de personas vacunadas: Andalucía ha administrado un total de 2.458.368 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre, lo que supone el 96,4% del total de dosis recibidas.

Continúa la vacunación del Grupo 3 , es decir, relativo a otro personal sanitario y sociosanitario, que incluye al personal que no es de primera línea de COVID-19, personal de odontología e higiene dental, y otros sanitarios que atienden a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

Desde el 11 de febrero la región está vacunando a l os mayores de 80 años .

La Junta ha adelantado la vacunación a las personas de entre 70 y 79 años, debido a que la primera dosis de los mayores de 80 prácticamente ha finalizado. Ahora, podrán contar también con las dosis de Janssen.

Galicia

Número de personas vacunadas: Galicia ha administrado un total de 952.172 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 90,0% del total de dosis recibidas.

La vacunación de los grupos de la primera etapa (residentes, trabajadores en residencias y sanitarios en primera línea) está completada .

Actualmente, continúa la vacunación de los mayores de 80 años , sanitarios de segunda línea y otros colectivos, como las fuerzas de seguridad o docentes. El SERGAS calcula haber terminado con la vacunación del primer grupo a primeros de mayo.

La vacunación con Janssen no se va a limitar a los mayores de 70, sino a personas con problemas de movilidad "de todas las edades".

Aragón

Número de personas vacunadas: Aragón ha administrado un total de 456.346 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 94,1% del total de dosis recibidas.

La región mantiene un stock de 6.000 dosis como remanente "para garantizar la continuidad del programa de vacunación" en caso de retraso en el suministro.

Asturias

Número de personas vacunadas: Asturias ha administrado un total de 412.591 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 93,2% del total de dosis recibidas.

Continúa la inmunización de los mayores de 80 años y, una vez concluida, el Principado seguirá con su estrategia, que se divide en grupos de edad : vacunas Janssen a las personas de 70 a 79 años y, posteriormente, a las de 60 a 69 (aquí se utiliza la inyección de AstraZeneca).

Baleares

Número de personas vacunadas: Baleares ha administrado un total de 283.212 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 93,8% del total de dosis recibidas.

El 24 de febrero empezó la vacunación de los usuarios de centros de día mayores 80 años. El 1 de marzo empezó la vacunación de las personas que tienen entre 90 y 112 años , mientras que los que tienen entre 80 y 90 años comenzaron el 12 de marzo.

Desde el 1 de marzo, se vacuna a la Guardia Civil, Policía Nacional, autonómica y local, bomberos, técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de protección civil, emergencias y fuerzas armadas.

El 1 de marzo también empezó la vacunación de los docentes de educación primaria y secundaria , mientras que los de educación infantil y necesidades especiales lo hicieron el pasado 26 de febrero. Ahora, la vacunación de estos grupos deberá verse limitada a los que tienen entre 60 y 69 años.

A lo largo de esta semana prosigue la vacunación de las personas nacidas en 1956; es decir, mayores de 65 años.

Canarias

Número de personas vacunadas: Canarias ha administrado un total de 537.808 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 92,0% del total de dosis recibidas.

Las islas se sitúan actualmente en la etapa 1 y 2 del proceso de vacunación. De este modo, también han comenzado la vacunación de los mayores de 80 años , cuerpos de seguridad y docentes. Más del 90% de los residentes, sanitarios de primera línea y otros sanitarios han recibido ya su dosis.

Todas las personas menores de 60 años, nacidas a partir del año 1961, no se vacunarán en este momento, hasta alcanzar la cobertura esperada en todos los mayores de 60 años a excepción de los grupos: trabajadores socio-sanitarios (G1) tabajadores sanitarios (G2) grandes dependientes (G4) personas de alto riesgo (G7).

Todavía no se han anunciado fechas para la tercera etapa , que abarca a los de 45 años.

Cantabria

Número de personas vacunadas: Cantabria ha administrado un total de 188.440 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 86,9% del total de dosis recibidas.

Se retoma el proceso de vacunación a grupos ajenos a los sanitarios . Es decir, la Guardia Civil, Policía Portuaria, Bomberos, Protección Civi l y profesionales de los centros docentes.

Castilla-La Mancha

Número de personas vacunadas: Castilla-La Mancha ha administrado un total de 633.257 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 90,9% del total de dosis recibidas.

La región ha terminado de vacunar a todos los grupos de la primera etapa ; es decir, ya tienen las dos dosis los residentes y su personal y los sanitarios de primera línea. En estos momentos, continúa la vacunación de los sanitarios que no son de primera línea, mientras se vacuna a grandes dependientes y mayores de 80 años, cuya inmunización comenzó el 18 de febrero. Los planes de la Junta son acabar con este grupo durante la primera quincena de abril.

El 31 de marzo, comenzó la vacunación de la población general de entre 56 y 65 años .

El 8 de marzo comenzó la vacunación de los cuerpos de seguridad y docentes.

Una vez terminen estos grupos, la Junta ha indicado que solo se vacunará bajo criterios de edad , siguiendo el plan de vacunación del Consejo Interterritorial. No obstante, todavía no se ha indicado una fecha para el inicio de este proceso.

Castilla y León

Número de personas vacunadas: Castilla y León ha administrado un total de 910.748 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 88,2% del total de dosis recibidas.

Continúa la inmunización de las personas mayores de 80 años, así como de otros colectivos . Los sanitarios que ya habían recibido la primera dosis han completado también su pauta.

Comunidad Valenciana

Número de personas vacunadas: la Comunidad Valenciana ha administrado un total de 1.426.532 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 95,2% del total de dosis recibidas.

En la línea del plan establecido por Sanidad, la región valenciana continúa con la vacunación de las personas mayores de 80 años (los que tengan problemas de movilidad, a domicilio), así como la inmunización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armada s , y docentes y personal educativo .

En abril comenzará el plan de vacunación masiva de la autonomía. Mediante él, se espera vacunar a un ritmo de 400.000 dosis semanales. En los municipios con menos de 10.000 habitantes, la vacuna se administrará en las zonas anexas a los centros de salud y los espacios municipales que se establezcan para vacunar.

En los municipios con una población de hasta 50.000 habitantes, la vacuna se pondrá en locales municipales.

En las ciudades más grandes, como Valencia, Alicante, Castellón o Elche, la vacunación masiva se desarrolla en centros sanitarios y hospitales de campaña contiguos a los principales hospitales, así como otros recintos. También ha empezado esta inmunización en cuatro grandes recintos.

Extremadura

Número de personas vacunadas: Extremadura ha administrado un total de 390.404 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 98,1% del total de dosis recibidas .

La vacunación con la primera dosis de los mayores de 80 concluyó la semana pasada.

Continúa la vacunación de otros grupos ajenos a los sanitarios de primera línea, es decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y docentes, entre otros. Aunque ahora, cancelada en menores de 60.

La Rioja

Número de personas vacunadas: La Rioja ha administrado un total de 107.983 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, que supone el 94,6% del total de dosis recibidas.

El 22 de febrero comenzó la vacunación a mayores de 80 años . En total, son más de 21.000 riojanos pertenecientes a este grupo de edad los que están siendo citados .

La región también ha comenzado la vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad , cuya campaña se alargará hasta más abril. La semana del 8 de marzo empezó la vacunación del resto de grupos; es decir, los docentes y personal de centros educativos, que son cerca de 6.500 en el territorio.

La región prevé administrar más de 12.500 dosis de la vacuna esta semana, sobre todo, entre la población de 70 a 79 años y los mayores de 80 años. En este enlace puedes consultar la organización para la inmunización entre el 12 y el 16 de abril.

Murcia

Número de personas vacunadas: Murcia ha administrado un total de 388.287 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 86,2% del total de dosis recibidas.

La región murciana ha concluido con la primera fase de su calendario de vacunación, en la que se ha vacunado a los residentes y el personal de dichos centros.

El 15 de febrero comenzó la vacunación de grandes dependientes, que siguen recibiendo su primera dosis. Este es el caso también de las personas mayores de 80 años, que continuarán con su inmunización en marzo.

Salud avanza en la vacunación de las personas de entre 75 y 79 años .

Navarra

Número de personas vacunadas: Navarra ha administrado un total de 205.590 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación, lo que supone el 93,0% del total de dosis recibidas.

El 2 de marzo comenzó la vacunación a los mayores de 80 años .

La inmunización masiva de la población mayor de edad, con vacunas de ARN mensajero, se está llevando a cabo en dos grandes fases : marzo (con remesas de dosis más limitadas) y, desde abril, con la llegada de más suministros, indica el Gobierno navarro.

País Vasco