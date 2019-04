ETA anuncia un plan de desarme en el que desvelará ubicación de zulos y explosivos que se hará efectivo el 8 de abril

Ya hay fecha para el desarme definitivo de ETA. Será el 8 de abril, según ha anunciado el diario francés 'Le Monde'. La banda terrorista pretende acabar con sus arsenales en poco tiempo. Para ello, entregaría un listado con sus zulos para así echar a andar un proceso que estaba paralizado.

Desde hace cinco años la banda terrorista estaba callada. En 2011 emitía el primero de sus comunicado, con Zapatero en el gobierno. En aquel momento, ETA hablaba del cese de la actividad armada, y Zapatero del triunfo de la democracia. "La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria", afirmaba el expresidente del Gobierno, que ahora se alegra del anuncio de ETA.

En 2016, el grupo terrorista mostró con un vídeo su intención de acabar con su arsenal. No obstante, las fuerzas de seguridad no han dejado de seguir la pista a la banda. La Gurdia Civil daba el último golpe a un almacén secreto de ETA el pasado 8 de marzo en Irún. Se encontraron siete bidones con material explosivo que, según los investigadores, no habían sido manipulados desde hacía tiempo.

El actual Gobierno no se conforma con el desarme de la banda terrorista; piden tambien su disolución. "ETA tiene que hacer dos cosas: disolverse y desarmarse. El Gobierno no varía su posición", ha señalado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. También se ha manifestado el líder de Bildu. Para Otegi, el desarme debe ser integral.

"Esta vez sí esperamos que el desarme de ETA sea total e integral hasta las últimas consecuencias", ha señalado Otegi. Ahora, las reacciones se suceden a la espera de un comunicado que ETA aún no ha hecho oficial.