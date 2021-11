El Partido Popular se plantea ahora sancionar a Cayetana Álvarez de Toledo por romper la disciplina en la votación sobre los candidatos al Tribunal Constitucional, después de que la diputada reconociese que no había apoyado los candidatos para el Alto Tribunal.

No contempla, sin embargo, ningún tipo de sanción por sus crudas críticas a la dirección del partido, al que acusa de estar "haciendo campaña" contra Isabel Díaz Ayuso. "Yo no puedo comprender, no salgo de mi asombro, que se pueda filtrar desde el propio partido que están buscando material incriminatorio contra Isabel Díaz Ayuso. Todo lo que sea atacar a Ayuso beneficia a Vox", ha declarado en una entrevista en 'esRadio'.

Asegura que le recuerda a la situación que vivió ella hace un tiempo, que vive una especie de 'deja vu', con "las mismas expresiones y filtraciones" que, dice, ella misma sufrió. Unas declaraciones que niegan rotundamente hoy desde su partido, siendo tajante Cuca Gamarra, quien ha declarado directamente que son "falsas".

Sin tapujos habla también Álvarez de Toledo en su libro, donde Carga duramente contra Teodoro García Egea, al que define como "arquetipo" y acuña un "perfil" de político al que "no se recuera ninguna idea original o realmente valiosa, pero que acaban imponiéndose por la pura fuerza de su ambición"

También describe con dureza la forma de García Egea de hacer política: "Ansían el poder. Y de una manera despótica. Teocrática. Teodocrática. Su forma de hacer política son las pelotas y el peloteo". Dedica además unas líneas para hablar de Pablo Casado, del que dice que le parecía "un hombre de empatías variables, un camaleón sentimental, lo que castizamente se llama un bienqueda o un veleta". Asegura Cayetana que su libre es un ajuste de cuentas con la política indeseable.