Esperanza Aguirre insiste en que no se dedicaba a las finanzas del PP de Madrid y admite que no tiene "don de cazatalentos"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha lamentado que en política lo que se lleva no es dimitir sino "resistir" y ha confesado que se alegra de no tener un máster, tras la polémica del título de la actual presidenta de la región Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Al comienzo de su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP, Aguirre ha vaticinado que el portavoz del PSOE en este órgano, Artemi Rallo, iba a preguntarle sobre Cifuentes, hasta el punto de que ha sido ella y no el diputado quien ha verbalizado la pregunta sobre si la mandataria debe dejar la Presidencia de la comunidad.

"Estaba segura. Llevo más de treinta años, llevo más años que usted. Esto no tiene que ver con el objeto de la comisión, lo digo por si hay intención de volver a preguntar", ha dicho Aguirre. Pero más adelante, en el turno de intervención del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, Aguirre le ha afeado que a diferencia de la mayoría de portavoces él no sea "jurista" y no tenga "ni idea de lo que es el Derecho".

"Soy de barrio", ha contestado él, a lo que la expresidenta del PP de Madrid le ha espetado: "Pero ha hecho un máster, que lo he mirado". Es más, ha añadido que el republicano hizo ese curso sin ser licenciado, cuando debía serlo para cursarlo. "Era graduado", ha puntualizado Aguirre.

"Yo menos mal que no he hecho un máster", ha deslizado a continuación dirigiéndose al presidente de la comisión, Pedro Quevedo. Asimismo, en respuesta a las preguntas del portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, Aguirre ha recordado que ella ha dimitido, no una sino dos veces, una cosa que, desde su punto de vista es "fatal" en este país porque "resistir es lo que se lleva".

Aguirre les ha dicho a todos aquellos que se aferran a sus respectivos puestos de responsabilidad que "en casa se está muy bien", aunque inmediatamente ha puntualizado que con esta frase no se estaba refiriendo a Cifuentes.

Una vez finalizada su comparecencia Aguirre ha renunciado someterse a las preguntas de los medios de comunicación ante las cámaras aunque, en respuesta a un informador que le ha preguntado genéricamente "cómo veía la cosa", ella ha respondido: "La cosa la veo cruda".