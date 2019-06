Esperanza Aguirre: "Estoy contenta de que no siga Ahora Madrid, o Carmena o como se llamen ahora"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado en Al Rojo Vivo que a pesar de que no conoce "el fondo del acuerdo" entre PP y Ciudadanos para gobernar en el Ayuntamiento de Madrid y que José Luis Martínez Almeida se alcalde, está "contenta".

"Estoy muy contenta con que se haya respetado lo que han querido los madrileños que ha sido que no siga gobernando Ahora Madrid o Carmena o como se llamen ahora", ha señalado.

La periodista de laSexta le ha recordado que la lista más votada ha sido la de Más Madrid y Aguirre no ha dudado en responder: "Como la mía, ¿usted me vio mí de alcaldesa? Yo no intenté ser alcaldesa, yo intenté que no fuera alcaldesa Manuela Carmena, que dice que no es comunista pero figuró dos veces por las listas del PCE".

Sobre el acuerdo en el que se ha incluido al partido de extrema derecha Vox, Aguirre también ha salido en defensa de la formación de Santiago Abascal: "A mí como Vox me parece un partido plenamente constitucional, me parece que el señor Macron debería meterse en las cosas de Francia y no de España".

Un recado que viene después de que el presidente francés lanzara un aviso a Ciudadanos para que no siguiera pactando con Vox.