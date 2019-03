Esperanza Aguirre: “El señor Correa me ponía a mí a escurrir"

Ha salido a la luz el contenido de la declaración judicial de Esperanza Aguirre sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con la trama Gürtel. La expresidenta se desvincula de todo aquello que huele a delito. Dice que López Viejo, conocido como ‘Mister 10%’, no era su mano derecha; que ella no intervenía en los contratos que se firmaron con Correa. Del cabecilla de la trama dice textualmente: "No le he visto en la vida, sólo en foto. Y en las grabaciones que se entregaron al juez Garzón, el señor Correa me ponía a mí a escurrir".

