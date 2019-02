"Por una España unida, elecciones ya": el lema elegido por PP y Ciudadanos para protestar contra el Gobierno

PP y Cs han consensuado que el lema para la manifestación convocada este domingo en Madrid contra la política del Gobierno hacia Cataluña será "Por una España unida, elecciones ya", han informado fuentes de ambos partidos.

Además de PP y Ciudadanos, Vox ha anunciado que participará en la manifestación en la Plaza de Colón que se acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ceder ante el independentismo por aceptar la figura del relator para coordinar el diálogo de la mesa de partidos catalanes.

Fuentes de Cs han subrayado que esta movilización está organizada por los equipos de comunicación de Ciudadanos y PP, y que el resto de formaciones se suman a la misma sin participar en su planificación. La convocatoria de la protesta en Madrid se produce después de conocerse la propuesta del Gobierno de contar con un relator en la mesa de partidos para buscar una solución al conflicto de Cataluña.

En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, ha señalado que esta es "la etapa más lamentable" de las últimas décadas y "se han traspasado todas las líneas rojas, la legislatura está completamente acabada y el Gobierno está deslegitimado para seguir un día más en La Moncloa". "El hecho de que se acepte una mediación entre una autonomía y el Reino de España es ignominioso para la historia de este país e inhabilitante para un presidente del Gobierno que tiene 84 escaños".

Por tanto, ha continuado, "tiene que convocar elecciones de inmediato y, si no lo hace, no descartamos ningún mecanismo para forzarle a cumplir con su palabra y a escuchar el clamor de la sociedad española".

"Si no rectifica tendremos que llamar a los españoles a la calle, porque es la única fórmula que nos queda para que un presidente del Gobierno mentiroso y felón actúe de una vez en beneficio del mandado constitucional con el que juró su cargo", ha añadido. Ayer, miércoles, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmó que la movilización no será "una manifestación de partidos", y por tanto, "no habrá siglas" en ella.

