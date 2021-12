La incidencia de coronavirus escala hasta los 1.360,62 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y sube 154 en tan solo un día. También las cifras de contagios crecen y los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Sanidad suman 99.671 casos, de los cuales 54.655 han sido notificados en las últimas 24 horas. Y todo sin tener en cuenta los positivos autodiagnosticados con test de farmacia. Se suman además 114 muertes por la enfermedad.

Con estos nuevos casos que se suman a las cifras oficiales, España supera los seis millones de personas contagiadas (6.032.297) desde el inicio de la pandemia. A causa del COVID-19 ha muerto 89.253 personas en nuestro país.

La variante ómicron ha demostrado ser una de las más contagiosas y aunque los casos que provoca no son especialmente graves, la presión en las UCI está creciendo. Si el día 1 de diciembre (antes del puente y la Navidad), la ocupación de camas UCI estaba en el 8%, ahora ha crecido hasta el 18,71%. En la actualidad, 9.852 personas están ingresadas por coronavirus, 322 más que el día anterior.

Es por eso que los científicos están pidiendo a la población no confiarse. El doctor de Joan Carles March, profesor de Salud Pública, advertía este lunes en Más Vale Tarde que "llevamos un mes de diciembre muy centrado en fiestas", lo que hace que "tengamos unas cifras de contagios que van a seguir subiendo". Unas cifras que ahora además podrían no ser las reales, puesto que mucha gente está recurriendo al autodiagnóstico y eso no se refleja siempre en las estadísticas.

Por su parte, Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad, ha trasladado en Al Rojo Vivo su preocupación por el mensaje común que se transmite desde los gobiernos de que esta ola es más leve. "No podemos asistir impasibles a que nuestro sistema sanitario se deteriore. Hace mucho daño, no solo porque no se pueda atender a personas con COVID, sino porque hay personas con enfermedades crónicas que se ven muy afectadas", ha defendido.

Y pese a que ciertamente se está transmitiendo un mensaje tranquilizador a la ciudadanía: hay muchos contagios, pero son más leves, algunas comunidades autónomas han decidido mover ficha y decretar medidas más estrictas para contener los contagios. La mayoría de estas restricciones van dirigidas a reducir los aforos en hostelería y limitar los horarios y el ocio nocturno.