La OTAN ya estudia reforzar su posición en Europa del Este. "Esto incluye el despliegue de grupos de combate adicionales de la OTAN", ha precisado el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. Se da así una respuesta al movimiento de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania.

"Esto es defensivo. La OTAN no está amenazando a Rusia. Es proporcional", ha añadido Stoltenberg. Porque la intención de la Alianza y de la Unión Europea sigue siendo buscar una solución pacífica, pero avisan. "Si la diplomacia falla, estamos preparados para adoptar respuestas", ha advertido Josep Borrell, jefe de la Diplomacia Europea.

Al mismo tiempo, ha matizado: "Cualquier agresión militar a Ucrania tendrá serias consecuencias". Ante el aumento de la tensión, Estados Unidos y el Reino Unido ya han ordenado la retirada de su personal diplomático no esencial en Kiev. Además, han recomendado a sus ciudadanos no viajar ni a Ucrania ni a Rusia.

De momento, Europa y España descartan abandonar el país. "No es una evacuación", ha asegurado Borrell. Una posición que comparte el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares: "No nos planteamos en estos momentos evacuar a nuestra colonia ni a la embajada".

La Unión Eruopea ya ha aprobado el envío de un importante paquete económico a Ucrania. "1.200 millones de euros", ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En esta línea, estudia sanciones a gran escala contra Moscú.

Un duro castigo a la economía rusa que abarcaría desde la suspensión total de las relaciones comerciales, incluidas todas las importanciones de petróleo y gas, hasta la prohibición a los bancos rusos de transacciones con dólares y euros.