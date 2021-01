El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha asegurado esta mañana que se ha vacunado porque es sanitario. Es decir, a pesar de que es "obvio" que no trabaja en primer línea, como él mismo ha admitido, ha hecho su propia interpretación del protocolo para recibir la inyección antes de tiempo. Y ahora llega un nuevo dato que echa leña a la polémica: según confirman fuentes de diferentes residencias de la región a laSexta, hay casi 1.000 sanitarios y residentes que aún no han recibido la inyección.

En concreto, son 575 sanitarios y 415 residentes los que están a la espera de su primera dosis. Según los cálculos de las residencias, hay un total de 5.100 residentes en la región, de los cuales han sido vacunados el 81%. Esta cifra es similar si atendemos a los sanitarios: en este caso, se han vacunado 3.336 profesionales (el 80%).

Es decir, si bien el consejero de Salud ya ha recibido su primera inyección, 1 de cada 5 residentes todavía no han podido comenzar su inmunización ante el coronavirus.

Ahora bien, estos datos no los comparte el Gobierno de Murcia, que indica que, con las vacunas administradas en el día de ayer, el total de dosis administradas supera el 102%. Asimismo, aseguran que, de los 27.000 trabajadores activos en el sistema de salud, casi 5.300 no han solicitado ponerse la vacuna.

El Ejecutivo regional también afirma que todos los profesionales que han pedido la inyección ya han sido citados, y que solo quedan 1.671 trabajadores pendientes "debido a que, o no han acudido a la cita por cualquier motivo, o se ha dado algún tipo de contraindicación (estar en cuarentena, por ejemplo).

El enfado de los sanitarios: "Trabajamos en primer línea y no estamos vacunados"

La vacunación de Villegas ha generado un gran revuelo entre los sanitarios. Según denuncian a las cámaras de laSexta, formaban parte del grupo que debía estar vacunado en la primera fase, pero lamentan que el Gobierno autonómico los ha dejado de lado.

Este es el caso del centro psiquiátrico Román Alberca, donde no hay un solo sanitario vacunado: "Se ve que no se nos considera primera línea, ni segunda ni tercera", espeta con vehemencia una de las profesionales. "150 personas del hospital trabajando en primera línea, con un brote de COVID-19, y no estamos vacunadas", apunta también Juana Sánchez, otra trabajadora de la entidad.

Muchos de estos profesionales, incluso, desconocen cuándo se les administrará la primera dosis. De este modo, sus testimonios contradicen lo expuesto anteriormente: a diferencia de lo que asegura el Gobierno autonómico, todavía faltan muchas personas de la primera línea por vacunar.

Esta situación también se extrapola a los médicos que trabajan en empresas. Amelia, por ejemplo, también está a la espera de su dosis, y carga duramente contra el consejero: "No está tratando a pacientes ingresados. Son políticos, y no son imprescindibles aunque lo crean", sentencia.

Las cifras aportadas por las residencias también contrastan con los argumentos de Villegas, que ha insistido esta mañana en una rueda de prensa en que no ha habido "ningún tipo de privilegio" en su vacunación: "El protocolo de vacunación apunta al personal sanitario. Yo soy sanitario, y de eso no me puedo desligar", expresa.

Villegas también ha asegurado que, en todo momento, se ha seguido el protocolo de vacunación: "Se ha tomado la decisión convencidos de que era la mejor", afirma. La justificación del mandatario radica en el tercer punto del plan: "Ahí se recoge a otros tipos de personal sanitario". Un apartado que, según indica, habría justificado su vacunación por formar parte del equipo que "trabaja en la pandemia".

Villegas descarta dimitir

Tras conocerse la vacunación del consejero, diversas formaciones políticas han solicitado su dimisión. Este es el caso de Ciudadanos, cuya líder, Inés Arrimadas, se ha mostrado muy dura con el dirigente: "Es un insulto. Si no dimite, hay que cesarle. Es intolerable e indignante que se hayan puesto los primeros para vacunarse", espeta.

No obstante, Villegas ha negado esta mañana dicha posibilidad, y se ha limitado a pedir disculpas: "Soy así. Pido perdón por la desilusión que ha podido causar mi comportamiento, pero ahora prima la unidad". Junto con eso, se ha reafirmado en su decisión: "Estamos centrados en la pandemia, en el momento más crítico, y creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es ir todos hacia adelante", ha concluido.