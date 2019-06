Ernest Maragall rechaza dar la alcaldía a Ada Colau y un gobierno tripartito con el PSC en Barcelona

Ernest Maragall, el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, responde a 'los comunes': "El tripartito hoy es imposible". Se cierra a la propuesta de Barcelona en Comú para que Ada Colau sea la alcaldesa de un Gobierno municipal de BComú, Esquerra y PSC.

Para Maragall, su candidatura "es una petición de apoyo del PSC y de (Manuel) Valls", el candidato apoyado por Ciudadanos que ha ofrecido a Colau sus votos para un gobierno con el PSC. Ha desvelado que este viernes se ha reunido con la alcaldesa en funciones, por segunda vez desde las elecciones del 26M. "Ya le he pedido que no se presente", ha explicado. Maragall dice que esto "no es un mercado de roles personales". "Hay que entenderse -añade- pero no abandonar la legitimidad del más votado".

Maragall dice que un tripartito es "imposible" y dice que le ha pedido a Colau que no se presente a la alcaldía de Barcelona.

El candidato independentista insiste en un acuerdo de gobierno pero solo de ERC y BComú, cree que es la mejor opción y ahora, dice, tienen que ser 'los comunes' "los que decidan si quieren conversación o competición": "Queremos recibir ya respuesta de Colau, ¿aceptara los votos de Valls? Si se presenta, ya los esta pidiendo". Asegura además que ese tripartito tampoco es posible por la negativa del candidato del PSC, Jaume Collbani, a entrar en un gobierno con ERC.