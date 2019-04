ERC apoyará la investidura de Ada Colau: "Es un voto de confianza"

El alcaldable de ERC-Mes por Barcelona, Alfred Bosch, ha explicado que los cinco concejales de Esquerra votaran a favor de la investidura de Ada Colau (Barcelona en Comú) como alcaldesa "por responsabilidad y por voluntad de suma tanto por el progreso social como por el progreso nacional".



En una rueda de prensa conjunta con la futura alcaldesa, Alfred Bosch ha puntualizado que se trata de "un voto de confianza, un gesto, no de un acuerdo" y que "no hay contrapartidas ni es el resultado de las negociaciones" que mantienen ambas formaciones.



Alfred Bosch ha recordado que hace cuatro años ERC también dio su apoyo a la investidura como alcalde del candidato de la fuerza más votada, Xavier Trias, "porque era bueno para la gobernabilidad y positivo para la ciudad". Tanto Bosch como Colau han coincidido que ERC podría acabar por entrar en el gobierno de la ciudad dentro de unos meses en base a acuerdos sobre "programa y proyectos", según la previsiblemente futura alcaldesa, para los que ambas formaciones consideran que necesitan "trabajar más tiempo para acercar posiciones".



Colau ha señalado que en estas dos semanas de dialogo intenso entre BComú y ERC han constatado "plena sintonía" y "muchos puntos en común" en sus programas y ha puntualizado que esta sintonía también la tienen en lo relativo "al proceso democrático que esta viviendo Cataluña". Bosch ha subrayado que el apoyo a la investidura de Colau "responde al clima de complicidad y aproximación" y, en concreto, a la convicción que tienen ambas formaciones de que hay que "garantizar progreso social e implantar igualdad", así como a su sintonía sobre el rol de Barcelona como capital de Cataluña.