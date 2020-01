Primera reunión de los ministros y ministras del PSOE y Unidas Podemos en Moncloa y según trasladan desde la formación morada, ha transcurrido en un "buen ambiente". Las personas con las que ha hablado laSexta aseguran que están "entusiasmados", con muchas ganas de cooperar y esperanzados en sacar adelante el trabajo.

Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo, ha ocupado su lugar en el Consejo de Ministros a la izquierda del presidente. No ha asistido a la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros y, según explican, no está previsto que lo haga salvo para un asunto muy concreto, pero no será lo habitual, añaden.

Pedro Sánchez también se ha referido a esa cohabitación con Unidas Podemos y ha dicho que "ninguna reserva con los ministros de Unidas Podemos". "Todos los ministros y ministras forman parte del Gobierno de España, no de un partido político" y aseguran que cuenta con su empatía.

"Es cierto que estamos ante una experiencia inédita, pero todos los ministros y ministras son ministros y ministras del Gobierno de España. Y van a contar con el arropamiento y mi simpatía hacia su labor de Gobierno", ha dicho Sánchez. Por parte del Gobierno, han asistido en primera fila las ministras Carmen Calvo, Isabel Celaá y María Jesús Montero.