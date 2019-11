La familia real participa en la entrega de los Premios Princesa de Girona en Barcelona mientras múltiples manifestantes intentan impedir el acceso al recinto donde se está llevando a cabo la ceremonia.

Uno de los momentos de gran tensión de la tarde se ha producido cuando un empresario catalán ha intentado acceder al recinto. Entonces, varios manifestantes le han increpado e incluso han llegado a las manos. Finalmente, el empresario Antonio Castellé ha sido despedido con un pasacalles por parte de los manifestantes.

El líder del PP en Barcelona, Josep Bou, ha sido el protagonista de otro altercado cuando intentaba burlar el cordón para acceder al Palau de Congresos y varios independentistas se lo han impedido.

Bou ha retrocedido entre insultos al no poder acceder al recinto. El líder 'popular' ha defendido ante la prensa que ha sido invitado por la Casa Real: "Me he tenido que sujetar. Me han llamado 'cobarde', me siento mal catalán ahora aquí".

"Soy un hombre que he nacido aquí, que soy catalán, que se me insulte y me digan que soy un mal catalán, que estoy en contra de Cataluña... me parece una fatalidad", ha apuntado el 'popular' que ha defendido que "es catalán, y por ello español".

"No ha sido posible ir a un acto al que me han invitado", ha reseñado Bou, que ha llegado a protagonizar un enfrentamiento con un manifestante independentista: "España ha colaborado con Cataluña continuamente. Aquí se ha dado trabajo a la gente, los obreros han podido trabajar".

"Cualquier partido puede venir aquí si está invitado por el rey. Es complicado, son 30 años de adoctrinamiento, aunque ellos no lo sepan", ha reiterado.

"Me han insultado, me han dicho de todo, me han dado patadas, me han escupido... es verdad que no me han golpeado. Pero yo vengo aquí a un acto, no quiero problemas", ha sentenciado Bou. "Yo también soy catalán, no soy nacionalista de nada, pero también soy catalán", ha reiterado.