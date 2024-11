Enfado monumental en el PSOE por la actuación de Lobato: le acusan de ser la persona que filtró la información

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, reconoció este lunes que recibió el correo con los datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que preguntó de dónde salía esa información y le respondieron que ya estaba publicada en los medios. Tras esto, fuentes del PSOE madrileño han asegurado que dentro de la formación hay un enfado monumental de los compañeros socialistas con Juan Lobato, llegando a acusarle de que fue él mismo la persona que filtró la información al 'ABC'.

Las propias fuentes han afirmado que no entienden el porqué de la actuación del líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. Es más, han asegurado que no comunicó a nadie la decisión de ir a un notario y ya hablan de confianza quebrada con Lobato. "Lo que ha hecho es grave, muy grave". La conclusión que sacan desde la formación es que Lobato no puede encabezar la delegación socialista en el próximo congreso.

Lobato ha manifestado que quien le mandó el correo con el PDF fue su secretaria de Política Institucional, Pilar Sánchez Acera, que "cada semana habla conmigo sobre la pregunta parlamentaria para los jueves en la Asamblea". "Estaba en Moncloa, pero seguía siendo mi secretaria. Es con la que ordinariamente se trabaja las sesiones de control", ha explicado.

El portavoz socialista ha señalado que, fue una conversación "normal" en la que hablaron sobre el tema por el que podrían preguntar a la presidenta regional y comentó que él “simplemente le pregunto que de dónde sale y de dónde nos llega” esa información a lo que Sánchez Acera le respondió que de los medios de comunicación.

"Efectivamente, la SER lo había publicado la noche de antes y esa misma mañana otros medios". Lobato ha remarcado que ese correo le sirvió políticamente para recriminarle a Ayuso que el día anterior había defendido a su novio diciendo que era Hacienda quien le debía 600.000 euros y, "como acreditan los medios de comunicación con esa publicación, todo es absolutamente mentira".

El portavoz socialista ha insistido en que preguntó de dónde salía la información y le dijeron que de los medios. "Los medios ya lo habían publicado, comprobé que estaba en los medios y ya políticamente lo utilizo". Por ello, “no es que me negara a utilizarlo, sólo pregunté de dónde salía", ha concluido.