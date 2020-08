Los padres y madres deberán asegurarse de que sus hijos no tienen fiebre ni presentan algún otro síntoma compatible con el coronavirus antes de llevarles al centro educativo. De hecho, si un estudiante tuviese fiebre, ni él ni sus contactos estrechos podrían acercarse al colegio.

Preguntado por si habrá sanciones para aquellos tutores legales que decidan llevar a los pequeños al colegio a sabiendas de que no reúne las condiciones adecuadas, Salvador Illa, ministro de Sanidad, se ha mostrado serio y tajante en su respuesta, y ha abierto la puerta a posibles sanciones.

"¿A quién se le ocurre llevar a un hijo teniendo síntomas a un centro educativo? Hay un conjunto de medidas que permiten otras opciones más adecuadas. Si hay que sancionar esto...", ha replicado en la rueda de prensa ofrecida tras la cumbre organizada para abordar la vuelta al cole con Educación y las comunidades autónomas.

Illa ha especificado que "cada comunidad autónoma tiene su régimen sancionador al respecto", por lo que deja en las regiones la responsabilidad de proponer las sanciones que consideren pertinentes. No obstante, ha insistido en que "no concibe" tener que llegar a ese escenario.

"No concibo que esto ocurra. que lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones. Poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto de alumnos y personal. Francamente no lo concibo, aunque de todo hay". "Vamos a ver si somos todos serios porque si no, evidentemente, esto no tiene solución", ha zanjado el ministro.

No obstante, la temperatura de los alumnos se tomará tanto en sus hogares como en los colegios o centros educativos. Además, el centro educativo podrá solicitar a los padres una declaración responsable o información fehaciente de que el menor no tiene fiebre.