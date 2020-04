No, no estás tirando la basura más de la cuenta. Por lo menos, si vives en Madrid, no es así. Es más, los residuos domésticos han bajado un 19% desde el inicio de la crisis por el coronavirus.

Eso sí, se recicla más. Si antes del confinamiento se reciclaba un 33,25%, ahora ese porcentaje ha aumentado hasta casi el 34% (33,92%).

Víctor Sarabia, director general de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid, asegura que esta cifra se debe al descenso de la actividad comercial, del turismo y de los trabajadores.

Hablando de residuos concretos, el vidrio ha pasado de 130 toneladas diarias a 85. Los envases caen, pero en menor medida: pasamos de 289 toneladas a 269 (un 9%).

Estos residuos se recogen gracias al trabajo de los empleados de recogida de la basura, que no han parado durante la crisis. En ciudades como Gijon, los turnos se han dividido e higienizan cada noche 2.200 contenedores siendo un 33% menos de trabajadores.

Allí, los camiones de la basura salen en tres turnos para evitar contagios, saliendo de mañana, tarde y noche. En Nájera, La Rioja, operarios acuden a domicilios con todos los miembros de la familia con positivo por COVID-19 para ayudarles en la retirada de residuos.