La Residencia de Personas Mayores de San Marcos de San Martín de la Vega, en Madrid, donde se ha registrado un brote de coronavirus con 52 casos (45 residentes y siete trabajadores), ha informado de que una nueva persona ha fallecido horas después de dar aviso a la Consejería de Sanidad sobre el alto número de casos positivos que habían contabilizado, por lo que ya son dos las víctimas que se han contabilizado allí. Patrocinio Bravo es hija de una mujer de más de 90 años que reside actualmente en este centro.

La madre de Patrocinio no está contagiada por coronavirus, pero lleva ante el centro varias horas para poder recogerla. El centro ha comenzado a evacuar a 25 usuarios que han dado negativo en las pruebas PCR a otros lugares. De hecho, a la zona ha llegado una ambulancia para llevarse a residentes no contagiados a otras residencias. El miércoles sacaron a ocho residentes del centro y este jueves se llevarán a diez. Se espera que para este viernes saquen a los siete restantes.

"Nos hemos enterado por televisión de que se iban a producir traslados de gente que no estaba infectada, pero no teníamos claro a dónde los iban a llevar o qué iban a hacer con ellos", ha explicado Patrocinio a laSexta, donde ha añadido: "Para que la lleven a otra residencia donde no tenemos garantías de cómo está, preferimos llevarla a casa a pesar de las dificultades que vamos a encontrar".

Patrocinio ha desvelado además que una de las ancianas afectadas por la Covid-19 que ha sido ingresada, una señora de cerca de 90 años, se encuentra en estado crítico. "Te da miedo porque esto evoluciona, y para la gente un contagio de este tipo son 100 patologías y les cuesta salir de esta", ha lamentado Patrocinio, que insiste en trasladar a su madre a su vivienda para evitar mayores riesgos.

En la residencia afirman que está "todo bastante controlado"

El director del centro, Jonás del Saz, ha asegurado que están "trabajando bien" y que lo tienen "todo bastante controlado", y ha explicado que derivan a los negativos a otros centros y dejan en el suyo a los positivos. Según la información aportada por el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, tras hablar con la propia residencia, el centro cuenta en estos momentos con 39 usuarios que han dado positivo, tres de los cuales han sido ingresados en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro.

Otros dos usuarios, que han dado negativo en sus pruebas, están también ingresados en el hospital valdemoreño, mientras que siete trabajadores del centro han dado positivo en sus pruebas, aunque son asintomáticas. Del Saz ha incidido en que todos aquellos usuarios que están presentando algún síntoma, por leve que éste sea, están siendo trasladados al Hospital Infanta Elena de Valdemoro, donde este jueves podría recibir el alta el primero de los pacientes de la residencia.

"Es una pena, porque hemos aguantado sin ningún caso durante los cinco meses de pandemia", se ha lamentado Del Saz, explicando que habían abordado "un blindaje muy severo" mediante un "trabajo durísimo". En la misma línea se ha pronunciado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, Sergio Neira: "Nos sorprende mucho lo que ha pasado, desde el inicio de la pandemia no ha habido ningún problema en ninguna de las dos residencias, donde se tomaron medidas preventivas de todo tipo", ha dicho.

Desde la residencia aseguran que están llamando a la Consejería de Sanidad y "no atiende nadie"

Neira ha criticado a la Comunidad de Madrid por no haber mantenido ningún tipo de comunicación con el ayuntamiento sanmartinero en relación con el brote de la residencia. "No sabemos nada, ayer a primera hora de la mañana enviamos una carta a la consejería y ni nos han llamado ni nos han contestado", ha asegurado el concejal, y ha añadido: "Los datos oficiales los hemos conocido a través de la prensa y a través del director de la residencia, estamos llamando a la consejería y no nos atiende nadie".

El director de la residencia ha asegurado que mantiene contacto directo con el hospital de Valdemoro, el Centro de Salud de San Martín de la Vega y las consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales y ha dicho que cuentan con personal y con equipos de protección suficientes.