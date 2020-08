LaSexta ha accedido a un informe en el que se muestra el alto porcentaje de seroprevalencia de las residencias en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la región ha estado realizando un estudio en los 434 centros de mayores del territorio, y los primeros resultados arrojan que un 61% de los residentes tendrían anticuerpos contra el coronavirus.

También tendrían estos anticuerpos el 30% de los trabajadores que están en dichas residencias. Esta es una de las razones por la que los familiares de las personas mayores que viven en estos centros no pueden acudir a visitarles. De hecho, el pasado viernes se cerró el acceso al público en una residencia de San Martín de la Vega, en Madrid.

La razón: había sospechas de nuevos casos de coronavirus que finalmente se han confirmado. El brote en este lugar ha provocado 46 contagios (39 residentes y siete empleados) y un fallecido. LaSexta ha hablado con Patrocinio Bravo, hija de una residente que tiene más de 90 años y lleva esperando horas para poder llevársela a su casa ante el riesgo que parece correr allí, pues su madre aún no estaría afectada por la Covid-19.

"Nos hemos enterado por televisión de que se iban a producir traslados de gente que no estaba infectada, pero no teníamos claro a dónde los iban a llevar o qué iban a hacer con ellos", ha explicado Patrocinio, que ha añadido: "Para que la lleven a otra residencia donde no tenemos garantías de cómo está, preferimos llevarla a casa a pesar de las dificultades que vamos a encontrar".

Mi madre es negativa, pero hay falsos negativos y hacen falta más PCR"

Patrocinio ha explicado que le gustaría "que la Comunidad hiciera un seguimiento con analíticas" de su madre. Porque, aunque de momento "es negativo", ha señalado que "hay falsos negativos" y ha reclamado "PCR cada cinco días para tener un poco más de seguridad, no solo por ella sino por todos los que estamos alrededor". En un principio, la situación en aquella residencia invitaba al optimismo.

A lo largo del estado de alarma, este centro de mayores no tuvo ningún caso registrado de coronavirus, como tampoco el municipio de San Martín de la Vega, donde se encuentra esta residencia, no fue de los más afectados durante la peor fase de la crisis sanitaria.