Así se 'justifica' ante el juez el empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez: "Es de Cádiz, fue una broma"

"Le gasté la broma porque es de Cádiz y en Cádiz hacen chirigotas que se meten hasta con el rey, si llega a ser de Checoslovaquia no se la gasto", ha relatado el empresario a la salida de su breve declaración ante el juzgado de instrucción 11. Muñoz Medina ha reiterado sus disculpas a Rodríguez por "una broma que ha considerado de mal gusto", aunque ha considerado que la denuncia en sede judicial es "desproporcionada" y que "si hubiera sido un guardacoches no pasa esto", ha afirmado.

Ha lamentado que por esta denuncia "el presidente me echara de la Cámara de Comercio, eso sí es una espina que tengo clavada" si bien bromeó con que debido a la notoriedad alcanzada "mis ventas han subido un 1 % gracias a la señora Teresa Rodríguez". Los hechos sucedieron el 20 de diciembre de 2016 cuando durante una recepción navideña celebrada en la Cámara de Comercio, a la que Rodríguez acudió como secretaria general de Podemos, ambos se cruzaron en una escalera y según la denuncia el empresario le espetó que la conocía de la televisión, la "empujó" contra la pared y poniendo su mano sobre la boca de la diputada simuló besarla.

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual y otro de atentado a la autoridad. En los días posteriores, el empresario se disculpó públicamente y reconoció haber bebido, si bien el abogado de Teresa Rodríguez, Luis de los Santos, ha señalado que durante su declaración hoy en el juzgado "se ha declarado inocente" ya que "ha dicho que su mano nunca llegó a tocar la boca de Teresa y que nunca la empujó" por lo que "ha pedido perdón por unos hechos distintos a los que en su día reconoció".

"Lo más sensato hubiera sido reconocer los hechos y cerrar este capítulo dieciochesco", ha asegurado, al afirmar que "hubiera habido acuerdo porque nosotros no estamos por hacer un espectáculo, hubiéramos llegado a una reparación simbólica". Ante la declaración de Muñoz Medina, alegando que le hizo la broma por ser de Cádiz y que si no hubiera sido la diputada no hubiera llegado a sede judicial, el abogado defendió que el objetivo es que este tipo de conductas "machistas" no se normalicen y ha rechazado que pasen como "bromas".

La defensa ha pedido la declaración de Rodríguez, rechazada por la Fiscalía y considerada innecesaria por el juez y pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de la defensa al respecto. En este sentido, el letrado de Rodríguez ha afirmado que la diputada "no se niega a declarar, ya lo hizo ante la Policía Judicial" por lo que si la Audiencia Provincial estima el recurso "no hay inconveniente en venir a declarar" para rafiticar la denuncia. El juzgado de instrucción 11 de Sevilla ha fijado el cuatro de marzo como fecha límite para terminar la instrucción y determinar si se archiva la denuncia o se abre juicio oral.