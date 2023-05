Dos días después de las elecciones, aún hay pueblos que no tienen claro quién será su alcalde. En el Valle del Zalabí, en Granada, ya tienen la solución: una moneda y a cara o cruz.

Ellos han decidido el método, sí, pero es la ley electoral la que en su artículo 196 fija que en caso de empate el alcalde del municipio será elegido por sorteo.

Lo cierto es que todo se está jugando a un voto para el Partido Popular, que la mesa consideró nulo porque la papeleta no estaba completa y con un empate a 646 votos, todos los ojos están puestos en la decisión que tome la Junta Electoral.

Si el organismo ratifica que efectivamente el voto no cuenta, será una moneda quien decida el próximo alcalde del Valle del Zalabí.

Una situación que se repite en la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego. 807 votos han sacado tanto el Partido Popular como el PSOE, aunque ellos aún no han decidido si lo echarán a pares y nones o piedra, papel, tijera.

En Alcorcón sí hay un ganador: el PSOE, que ha sacado 49 votos más que el candidato del PP. Pero éste último ha decidido que la victoria es tan ajustada que ha pedido que se abran los votos en busca de rascar alguno más que le dé la alcaldía. "Lejos de asumir los resultados con espíritu democrático y con respeto, parece que se ha instalado en negar la evidencia", le ha reprochado el PSOE en un comunicado.

Francisco Franco, primer alcalde de Vox en la provincia de Córdoba

Mismo caso en Asturias, donde el Gobierno de coalición de izquierdas solo supera en un escaño la mayoría absoluta y el Partido Popular confía en que los votos por correo les den esos 900 votos que arrebatarían a Barbón su segundo mandato en la comunidad. El candidato de los de Feijóo en Asturias asegura que "la partida no se ha terminado": "Estamos a 934 votos de poder hacer el cambio en Asturias así que vamos a esperar lo que pasa con ese escrutinio del voto cera".

A quien no le faltan votos es a Juan Franco, el alcalde de la línea de la concepción, a quien respaldan más del 75% de sus vecinos. Con su agrupación local 'La Línea 100 x 100', ha superado incluso al alcalde más votado hasta ahora: Abel Caballero. El revalidado edil declaraba entre risas: "Le he ganado a Caballero. Él ha bajado 7 puntos y yo he subido 8. Ahora le saco 15 puntos".

Además, el alcalde electo de La Línea se ha convertido en la llave para dos instituciones muy importantes en la zona: la Diputación Provincial de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Juan Franco, negociará a partir de los próximos días con el Partido Socialista y el Partido Popular para configurar ambos gobiernos, aunque ya ha reconocido que se decantará por el partido que más ofrezca a la ciudad en forma de presupuesto e inversiones.

Y de un Franco a otro, aunque este une nombre y apellido que suenan a otro tiempo: Francisco Franco. Es el hombre que ha convertido en el primer alcalde de Vox en la provincia de Córdoba.

Doblando los votos tanto del PSOE, como del Partido Popular no es la primera vez que el recién elegido alcalde intenta llegar al ayuntamiento. Antes había militado en el PSOE, después lo hizo con el Partido Andalucista y luego con el Partido Popular. Pero Franco solo ha conseguido llegar al poder de la mano de Abascal.