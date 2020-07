Ordizia participará en las elecciones autonómicas, pero no como el resto de ciudades vascas. Esta localidad de Guipúzcoa, de unos 10.000 habitantes, está siendo azotada por un brote de coronavirus que ya roza los 70 positivos, según los últimos datos.

La idea de posponer las elecciones ante posibles rebrotes ha planeado sobre los gobiernos de Euskadi y Galicia en los últimos días. De hecho, ya se conoce que casi 200 ciudadanos vascos contagiados de coronavirus no podrán ir a votar en estos comicios. Lo mismo para aquellos que estén esperando su resultado del PCR: tampoco podrán votar presencialmente y deberán esperar un SMS, que el Gobierno vasco enviará mañana por la mañana, para saber cómo actuar.

Cabe recordar esta que Ordizia fue una de las primeras localidades en imponer la mascarilla como obligatoria: tanto en espacios cerrado como abiertos, o incluso cuando se preserve la distancia mínima de seguridad. El brote de coronavirus sigue activo en el municipio, por lo que las medidas de seguridad están aumentando en su dureza. Si las elecciones autonómicas ya iban a contar con unas normas excepcionales, las de este municipio lo van a ser aún más. Como ha explicado el Ayuntamiento de Ordizia en un comunicado, habrá cambios visibles en las pautas instauradas originariamente por el Gobierno Vasco.

Votaciones al aire libre: los frontones sustituyen a los colegios

Seguramente, nadie se imaginaría votando en un frontón, pero el domingo será una realidad debido a las instrucciones del ayuntamiento ordiziarra. Como se señala en el documento, "los colegios electorales, siempre que sea posible, se instalarán al aire libre en todos los espacios que lo permitan".

La disposición de las mesas también será diferente a la del resto de municipios de Euskadi. Cada colegio agrupará dos o tres mesas con sus respectivas colas. Para evitar las aglomeraciones, se señalizará dónde deben situarse los electores y también habrá un supervisor en cada fila. Las personas mayores de 65 y las embarazadas formarán parte de una cola independiente.

Otra novedad con respecto a las medidas implementadas por el Gobierno autonómico está en la protección de los miembros de la mesa. Mientras que en otras localidades del País Vasco contarán con mascarillas quirúrgicas, en Ordizia se les serán administradas mascarillas del tipo FFP2. Además, quien presida la mesa contará con pantallas protectoras de metacrilato.

Como explicábamos antes, aquellos que estén a la espera de sus resultados del PCR no pueden ir a votar, pero existen personas en este municipio que sí lo tienen, y además con resultado negativo. Para estos electores, el ayuntamiento recomienda que acudan a los colegios entre las 14:00 y las 15:00 de la tarde, hora en la que esperan que haya menos afluencia. No obstante, este grupo de orziarras no es el único que debe tener cuidado con el reloj. El propio ayuntamiento está estudiando la posibilidad de dividir a los habitantes del pueblo en franjas horarias, aunque esta opción todavía está en el aire.