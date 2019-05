Graban a una profesora haciendo campaña en clase a favor del tío de García Egea (PP) en Cieza: "Manolo se presenta"

Una profesora del colegio concertado Cristo Crucificado de Cieza (Murcia) ha sido grabada aleccionando a sus alumnos para que pidan el voto para el candidato del PP a la alcaldía del municipio, Manuel Egea, quien a su vez es director del centro escolar y tío del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

En una serie de audios recogidos por 'Cadena Ser', se escucha a la profesora animar a los alumnos a que pidan a sus familiares que voten por Egea. "Hay once partidos políticos y Manolo va en uno de ellos", les dice durante la clase, "quiero que transmitáis esto en vuestras casas, Manolo se va a presentar".

"¿Saben en tu casa que Manolo se presenta?", insiste la profesora, que, a la pregunta de una alumna acerca de cómo conseguir que alguien vote, contesta que "eso te lo tienes tú que trabajar". A continuación, le sugiere que diga algo como "¡abuela, chacha, que mi director se presenta!".

En los audios también se escucha a la profesora instruir a los alumnos sobre los diferentes partidos políticos, asegurando que las formaciones de izquierda "no quieren que los padres elijan el centro de sus hijos, no quieren libertad de enseñanza" y que "todo lo que no les gusta lo quieren prohibir".

Además, les dice a lo chicos que "IU, Podemos y el PSOE quieren que el aborto sea legal" mientras que el Partido Popular, asegura, "defiende la vida".

La difusión de los audios ha despertado la indignación de los padres de los alumnos del centro, que, según informa el citado medio, consideran "escandaloso" se intente convertir a sus hijos en "cazadores de votos" y que se trate de influir en ellos políticamente, sobre todo teniendo en cuenta que son menores de edad.