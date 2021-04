El Partido Popular no se plantea el cordón sanitario a Vox. El portavoz nacional del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido más claro que la presidenta de la Comunidad y a la pregunta de si el PP participará en ese cordón sanitario que propone Ángel Gabilondo, ha respondido "no nos lo planteamos" y ha mencionado se ha preguntado por qué el PSOE cree que "es mejor pactar con Bildu que con Vox".

"Soy alcalde con un pacto de investidura con Vox y no ha pasado nada. Que no se asusten. Esto no es fascismo o democracia, es 'sanchismo' o Madrid", ha apuntado. Ha abundado en ello asegurando que "la gente no corre horrorizada en la calle porque Vox se presente; no es así".

Aunque el Partido Popular aspira a gobernar en solitario, ha lanzado a los partido de izquierda esta propuesta: "Que se abstenga en la investidura (de Díaz Ayuso) si tan aterrorizados están con Vox". "Queremos una amplia mayoría", ha dicho en cualquier caso.

Sobre las amenazas de muerte recibidas por Iglesias, Marlaska y la directora de la Guardia Civil, ha apuntado: "La credibilidad que le doy a las balas es la que determine los fuerzas y cuerpos de seguridad", a la vez que ha mostrado su "firme y absoluta condena", para añadir a continuación: "Ahora me gustaría que Iglesias condenase los hechos protagonizados por Alberto Rodríguez (acusado de disturbios)" o los hechos por los que ha sido condenado Pablo Hasél". "Condena total y absoluta al envío de balas, pero no voy a aceptar la hipocresía de Iglesias".

También se ha referido a las declaraciones del ministro del Interior, cuando se ha referido al PP como "organización criminal": "Marlaska ha querido hacer un exorcismo de su pasado y ha dicho que los que les nombramos (como vocal del CGPJ) somos una organización criminal".