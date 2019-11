Apenas 48 horas después de la repetición electoral, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado un preacuerdo para un gobierno de coalición en el que el líder de la formación morada incluso podría ser vicepresidente del Ejecutivo.

Esta es la posición de cada partido con respecto al acuerdo:

- Partido Popular (88 escaños): Pablo Casado cierra la puerta a una hipotética abstención del Partido Popular en la investidura de Sánchez tras el preacuerdo del PSOE con Unidas Podemos para formar un gobierno que él cataloga "de izquierda radical".

También critica que Pedro Sánchez "ni nos ha llamado" y ha dicho que ese preacuerdo "cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el PP que nunca dejó la puerta cerrada a seguir hablando de esos 11 pactos de Estado"

- Vox (52 escaños): La formación de extrema derecha también descarta apoyar a Pedro Sánchez. "El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional", publicó Abascal.

- Ciudadanos (10 escaños): La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ya ha dejado claro que este gobierno de coalición no podrá contar con el apoyo de su partido y llama a PP y PSOE a llegar a un acuerdo "moderado y constitucionalista" con la formación naranja "por el bien de España", y ha dicho que aún hay tiempo para que "Sánchez rectifique".

- ERC (13 escaños): "Sit and talk", es la respuesta de ERC al pacto del PSOE con Unidas Podemos. La formación independentista piden diálogo para votar sí.

- Junts per Catalunya (8 escaños): Desde Junts per Catalunya tambien confirman su voto en contra en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Laura Borràs considera que la repetición de las elecciones ha sido "una estafa" porque no era necesaria, sólo "la quería" Sánchez.

- PNV (7 escaños): El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, se ha congratulado del preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos para formar un Gobierno progresista, pero ha lamentado "la evidente falta de responsabilidad" que ha supuesto que se haya alcanzado después de seis meses. El partido vasco se ofreció a ceder sus votos en la anterior legislatura.

- Más País (3 escaños): Íñigo Errejón llegó al Congreso con el mensaje claro de intentar desbloquear un gobierno progresista, por lo que todo hace indicar que apoyará el preacuerdo PSOE-UP.