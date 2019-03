Pablo Casado se pasa al cuerpo a cuerpo con Vox: "Lleva dos meses desaparecido. No he vuelto a ver a Abascal"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusa a Santiago Abascal de estar "desaparecido" y de "no tener ningún proyecto que ofrecer a los españoles". Casado marca así un antes y un después en su estrategia de cara a las elecciones del 28A y ya no rehuye el enfrentamiento con Vox.

"Llevan dos meses desaparecidos. No he vuelto a ver a Abascal, no sale. Dicen que están con la táctica de Trump en redes sociales", apunta Casado, que les acusa de evitar el debate ya que no tienen ninguna propuesta en materia. "No tienen ni idea de Educación, política de inmigración, política territorial ni de política presupuestaria".

Pablo Simón, politólogo, considera que este cambio de discurso responde al objetivo de que el votante conservador "no encuentre una pasarela tan sencilla" hacia otro partido. "El PP estaba tardando, tiene que hacer valer cuál es su diferenciación con respecto a Vox", añade.

El partido de Santiago Abascal no ha tardado en contestar a Casado vía Twitter. "Nos caes bien Pablo Casado, pero te preferimos cuando hablas de reconquista, de proteger nuestrar tradiciones y de defender la vida".

Vox sostiene que el líder de los populares se deja llevar por Feijóo cuando "te pide que digas cosas malas de nosotros". "Nos gustan más cuando nos copias", apunta la formación en redes sociales.