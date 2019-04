Estas son las mejores frases del Debate Decisivo de Atresmedia

Pactos, Cataluña y violencia machista han sido tres de los grandes temas del Debate Decisivo de Atresmedia, una cita en la que los candidatos han tratado de convencer al electorado, especialmente al votante indeciso, que puede ser quien decante finalmente el resultado electoral el 28A.

Como muestra el vídeo, ha sido un debate en el que ha habido enfrentamientos, rifirrafes y ataques que dejan diferentes frases principales.

Pedro Sánchez

El dardo de Pedro Sánchez a Pablo Casado y Albert Rivera: "Cada vez se parecen más a la ultraderecha"

Pedro Sánchez, sobre un pacto con Ciudadanos: "No está en mis planes"

"El único partido que puede ganar a las tres derechas es el PSOE. Estamos muy cerca"

"Propongo una reforma constitucional para blindar el carácter público y la revaloración de las pensiones"

"Un no es no, y si no es un sí, es un no, por mucho que digan las candidatas del PP"

"La calle Génova era un gran bazar de la corrupción, y en Valencia había un parque temático de la corrupción"

Pablo Casado

"La inmigración se regula con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"Necesitamos unir el voto para no dividir a los españoles y para que no ganen los separatistas"

"No se puede blanquear el terrorismo ni el separatismo a cambio de un puñado de votos"

"Ya está bien de llamar mentirosos a los demás".

"Es de chiste que Sánchez hable de fraude fiscal, cuando tienen cinco ministros investigados por fraude"

"Cuando una persona lo haga mal en mi partido irá directamente a la calle"

Pablo Iglesias

El reproche de Pablo Iglesias a Albert Rivera en el Debate de Atresmedia: "Es usted impertinente"

"El PP vació la hucha de las pensiones, y una persona con 35 años cotizados debe tener derecho a jubilarse"

"Cuando la gente se mueve cambian cosas, lo demostraron las mujeres el 8 de marzo"

"En nombre del movimiento feminista no puede hablar ningún partido, y menos los cuatro hombres que estamos aquí"

"No, si de esto de las cloacas mejor no hablamos ¿verdad?" (cuando Rivera y Sánchez se cedían el turno sin decidirse a intervenir después de que Iglesias citase la supuesta trama político-policial contra Podemos)

"Lo primero será aprobar un programa y después hablar de ministerios"

Albert Rivera

Albert Rivera, a Pedro Sánchez: "¿Ya ha acabado de mentir? Ahora me toca a mí"

"Si soy presidente del gobierno no me voy a conformar con ser el campeón del paro en Europa, como Rajoy y Sánchez"

"Juntos somos imparables y más fuertes, el 28 de abril haremos historia"