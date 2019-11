Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Irene Montero (Unidas Podemos), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Iván Espinosa de los Monteros (VOX), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV) se han encontrado en el primer debate electoral de la campaña.

Este encuentro, el primero en la carrera hacia las elecciones generales del 10N, ha sido organizado por RTVE en los estudios del Prado del Rey y ha estado moderado por el periodista Xabier Fortes.

El debate de la televisión pública ha durado 130 minutos y los cuatro bloques han sido: Política territorial y regeneración democrática; Economía, empleo, pensiones e impuestos; Cambio climático, igualdad y políticas sociales; y Gobernabilidad y política de pactos.

Política territorial y regeneración democrática

La búsqueda de una solución para el conflicto de Cataluña ha generado en el primer debate electoral del 10N una serie de enfrentamientos y reproches cruzados entre los partidos de la derecha, de estos con el PSOE y de las formaciones constitucionalistas principalmente con ERC.

El bloque inicial del debate que ha acogido este viernes RTVE, dedicado a la situación territorial, lo ha copado completamente la crisis de Cataluña. Los portavoces de los siete principales grupos parlamentarios han propuesto soluciones de diversa índole al conflicto catalán, marcado estos últimos días, a raíz de la sentencia del procés, por los disturbios en las calles y por el número de heridos, también entre los agentes de la Policía Nacional y de los Mossos.

Amnistía y multilateralismo, como ha pedido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; firmeza democrática, unidad y proporcionalidad, que es lo que ha propuesto la portavoz del PSOE, Adriana Lastra; o echar a Quim Torra y a Pedro Sánchez, exigencias en las que han coincidido las del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y de Cs, Inés Arrimadas.

Estas han sido algunas de las medidas planteadas. El artículo 116, que regula el estado de excepción, es lo que ha solicitado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; y que la ciudadanía hable, que han sido las ofertas de Aitor Esteban (PNV) e Irene Montero (Unidas Podemos), han completado el capítulo de las propuestas.

Pero el tono que ha predominado ha sido el del enfrentamiento. Arrimadas y Álvarez de Toledo han intentado que Lastra dijera "cuántas naciones" hay en España, lo que no han logrado, y la diputada socialista y candidata por Asturias ha respondido con la acusación a ambas de que alimentan "las mentiras" y de que pretenden vivir del "conflicto" de Cataluña.

Las dos representantes del PP y de Cs han insinuado, además, que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pretende ceder la justicia a la Generalitat. Otra "mentira", ha replicado Lastra. Rufián ha reprobado que algunos partidos, en alusión al PP y a Cs, quieran que "más de dos millones de personas en Cataluña dejen de pensar como piensan", o que otros, caso de Vox, ofrezcan "represión y cárcel".

Ha abogado por la creación de una mesa de diálogo multilateral, lo que Espinosa de los Monteros le ha reprochado al asegurar: "No se puede negociar con atracadores". Precisamente el portavoz de Vox ha protagonizado una disputa con la del PP, a quien ha afeado que su partido no sea contundente en Cataluña.

Álvarez de Toledo ha contestado con la exigencia de no mentir. El objetivo de Álvarez de Toledo en este bloque del debate se ha centrado en el PSOE y el PSC, a los que ha considerado "el problema" de Cataluña y de España. La portavoz socialista, en este punto, ha recordado que los socialistas apoyaron al PP y a Mariano Rajoy en su momento a pesar de que, entre otros hechos, "se les fugó el presidente" de la Generalitat, en referencia a Carles Puigdemont.

Irene Montero ha abogado por una solución basada en el diálogo y en la consulta a la ciudadanía, pero a su juicio, para abordar el debate de la crisis territorial, no sólo se puede tratar este conflicto, sino además la necesidad de dotar de servicios e inversiones a la España vaciada. Rufián, en este bloque del espacio televisivo, ha hecho la siguiente afirmación: "La gente no come banderas".

Economía, empleo, pensiones e impuestos

El segundo bloque de debate ha estado protagonizado por el debate, el empleo, las pensiones y los impuestos. La portavoz socialista ha abogado, en este sentido, por "seguir la estrategia de trabajo digno" aumentando el salario mínimo hasta alcanzar el 60% del salario mínimo de la Unión Europea.

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso de Vox, ha destacado propuestas en la dirección contraria a Adriana Lastra. Bajar los impuestos, fomentar el crecimiento de las pymes y "no asumir que quienes crean empleo son los malvados".

El tercero en invenir ha sido Gabriel Rufián, el lider de Esquerra Republicana, que ha abogado por una "fiscalidad justa". "Hay tres personas que ganan en este país lo mismo que 15 millones de personas y cotizan igual que unt trabajador de la SEAT, Juan Roig, Amancio Ortega y Ana Botín", ha destacado.

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular, ha señalado que el Gobierno está arruinando "uno de los motores de la economía española", haciendo referencia al turismo. Además, en su intervención en este bloque ha cargado contra los socialistas, acusándoles de "destruir el empleo". "No tenéis un modelo económico, todo es pura palabrería", ha sentenciado.

Inés Arrimadas ha reprochado al PSOE el "haber metido a miles de enchufados en las instituciones", destacando que lo único que "ha sacado" Pedro Sánchez ha sido a Franco del Valle de los Caídos. En cuanto al empleo, la portavoz de Ciudadanos ha destacado la necesidad de desarrollar un mercado laboral estable y acabar con la precariedad y las dificultades para los autónomos.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha abogado por una política fiscal y progresista desde el Concierto Económico. Además, ha señalado que su partido contribuyó con la subida de las pensiones. También ha pedido mejorar la cobertura del desempleo y que haya un "déficit diferencial" entre las distintas comunidades autónomas.

Por último, la portavoz de Unidas Podemos ha recordado que sus propuestas "en materia de empleo eran las que no dejaban dormir a Pedro Sánchez". Y es que, el líder del PSOE señaló en una entrevista en laSexta que no hubiera podido "dormir tranquilo" con un pacto con la formación morada. Además, Irene Montero ha pedido una jornada laboral de 34 horas "para que las 17:00 horas todos los padres puedan estar con sus hijos", un salario mínimo de 1.200 euros y cambiar el contrato temporal por uno indefinido si se superan los seis meses en una empresa.

Cambio climático, igualdad y políticas sociales

El consentimiento expreso en las relaciones sexuales y la calificación de abuso o agresión sexual en los delitos de esta índole ha vuelto a protagonizar el bloque de políticas sociales, como ya lo hiciera en uno de los debates de las elecciones generales del 28 de abril.

El "no es no" en casos de violación ha vuelto a enfrentar a la representante del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, con Adriana Lastra, del PSOE, e Irene Montero, de Unidas Podemos. Álvarez de Toledo ha insistido en su opinión sobre el consentimiento en las relaciones sexuales que tanta polémica generó en el mismo debate de las elecciones del pasado mes de abril. "Sigo diciendo que no todo lo que no sea un sí, tiene que ser obligatoriamente un no", ha afirmado.

Álvarez de Toledo ha continuado su argumentación asegurando que no todos los hombres son unos "violadores en potencia" y ha recordado que en lo que va de año ya se contabilizan más mujeres asesinadas que en todo el año anterior. ¿Y ustedes que están en la Moncloa, qué han hecho?", se ha preguntado dirigiéndose a Lastra.

Le ha contestado la portavoz del PSOE, que ha reclamado a la diputada del PP que rectifique y que cuando llegue al Congreso no se oponga a una reforma legislativa para que "solo un sí, sea un sí". Desde Unidas Podemos, Irene Montero ha lamentado que Álvarez de Toledo insista en su idea, a pesar del "clamor" de millones de mujeres que se opusieron a la sentencia de la "manada".

"Hay mucha gente que te vota que lo que dices le revuelve el estómago", le ha alertado a Álvarez de Toledo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que se ha sumado a la solicitud de rectificación de Montero. La portavoz del PP ha contestado que en su partido hay diversidad de opiniones a diferencia de Podemos que es "una secta".

No ha querido entrar en la polémica el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que se ha limitado a reiterar su propuesta de cadena perpetua para violadores, asesinos y pederastas.

Gobernabilidad y política de pactos

El último bloque de este debate electoral ha sido el de gobernabilidad y política de pactos, uno de los temas protagonistas desde que fracasara la moción de censura de Pedro Sánchez y se proclamara la repetición electoral.

La representante de Ciudadanos ha sido la primera en intervenir en este bloque. Inés Arrimadas ha acusado a Pedro Sánchez de ser el "bloqueo", señalando que "el único sitio de España en el que se han tenido que repetir elecciones es el que dependía de Sánchez, en el Congreso de los diputados". En cuanto a la postura de su partido, ha dejado claro que la intención es "gobernar con el PP".

El tercero en intervenir en este caso ha sido Espinosa de los Monteros, que ha acusado a Ciudadanos de ser los "máximos responsables de la repetición electoral". "No queríais llegar a un pacto, pero ahora queréis alcanzar uno con Pedro Sánchez". Por su parte, Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha recordado que "la estabilidad sigue siendo necesaria" y ha apuntado que el modelo de los pactos entre PP, Ciudadanos y Vox no les gusta".

La 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo ha reprochado a Inés Arrimadas, haciendo referencia al conjunto de Ciudadanos, que no aceptara "el acuerdo político España Suma" para concurrir a las elecciones generales. Además, ha cargado contra Pedro Sánchez, señalando que "es presidente gracias a un preso por sedición y a un prófugo de la justicia".

Por su parte, Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha servido para nada", haciendo referencia a la continuidad de los Presupuestos de Montoro, y que "fue presidente" gracias a su formación. "Lo peor es que nos mentisteis, nos dijisteis que ibais a derogar la reforma laboral y a publicar la lista de los amnistiados fiscales", ha sentenciado, refiriéndose a Lastra.

Cuando ha llegado el turno de Adriana Lastra esta ha dicho que "la derecha pacta con Vox, que es un peligro para las mujeres y los homosexuales". La portavoz socialista ha señalado que la intención de su partido "es desbloquear la situación del país al día siguiente de las elecciones y llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas". Además, Lastra ha afeado a Unidas Podemos que no aceptaran el acuerdo que les ofrecieron después de las pasadas elecciones.