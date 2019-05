Casado y Rivera endurecen su guerra por liderar la oposición: "Es un debate pueril"

Los nueve escaños que separan a PP y Ciudadanos hacen que el debate entre Casado y Rivera por ver quién es el nuevo líder de la oposición suba de tono. "Es un debate pueril. El líder de la oposición es el que más voto tiene", ha afirmado el líder de los populares en una entrevista concedida a la Cadena COPE.

No obstante, para el presidente de la formación naranja el liderazgo no lo determinan los números: "No es un cargo. Es una manera de vivir, de ser y de comportarse". Casado no comprende que Rivera celebre su resultado electoral como una victoria: "No entiendo que lleve 13 años perdiendo elecciones y celebre la final de un mundial".

Sobre lo dicho por Casado sobre una hipotética abstención de Ciudadanos en la investidura de Sánchez, Rivera ha respondido: "Bastante tiene Casado con lo que tiene. Juzgarán los españoles si un líder político tiene que decir a otro lo que tiene que hacer". Sin embargo, la hemeroteca ha traicionado al líder de Ciudadanos.

Esto es, cabe recordar que él, en 2016, tras la repetición de elecciones que ganó el Partido Popular, reclamó insistentemente la abstención del PSOE para que pudiera gobernar Mariano Rajoy. "Le pido a Sánchez que acceda al menos a negociar", demandaba en agosto de 2016 Rivera, que llegó a pedir ayuda al rey para convencer a Pedro Sánchez.