Podemos propone eliminar las sicavs; Ciudadanos y PSOE, vigilarlas más

La postura de Podemos es la más contundente en el tema de la Sicavs, la formación de Pablo Iglesias apuesta directamente por acabar con ellas. Según ha dicho Iglesias en Onda Cero, "no puede haber más instrumentos más dispositivos para que los que están arriba y se han enriquecido con la crisis y se han aprovechado del dolor de la población sigan ganando dinero".



A Ciudadanos tampoco les gusta el "abuso" de este tipo de sociedades, según su programa y proponen devolver su control fiscal a Hacienda. Desde 2005 es la CNMV quien hace estas funciones. El asesor fiscal de Ciudadanos, Francisco de la Torre, defiende que "esto debe estar controlado en el ámbito fiscal por parte de las autoridades fiscales, es decir, por la Agencia Tributaria y no por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que actualmente ocurre y que no está funcionando".



Una idea que no parece inmutar al director de la Agencia Tributaria. Santiago Menéndez, ha afirmado que "en 2005 se cambió y la Agencia Tributaria aplicará la normativa que esté en vigor en cada momento".



El PSOE coincide con Ciudadanos en devolver a los inspectores las competencias para supervisar. Además, prometen establecer un 'porcentaje de participación máximo' para evitar la figura del 'mariachi'. Las sicavs están compuestas por 100 inversores y un capital mínimo de 2,4 millones de euros. En muchas ocasiones, solo hay un solo inversor real acompañado de 99 personas que solo ponen el nombre.



Carlos Mangana, de GMP Proffesional Broker, afirma que "no hay que demonizar las Sicavs. No son un instrumento malo en sí, los ahorradores tributarán al retirar el dinero del ahorro". Hasta julio se crearon 80 nuevas y en total acumulan un patrimonio de 34.000 millones, un 13% más que hace un año.