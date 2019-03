Obviedades, rimas y pensamientos profundos inundan el arranque de campaña

JAVIER GÓMEZ, IDEAS DE ANTONIO LUCAS

La campaña ha empezado con sorpresa, la primera noche ha habido consenso. Todos han pegado carteles y han insistido en que van a ganar las elecciones generales. Bueno, todos no, ha habido la excepción de aquel al que las encuestas dan ganador. Rajoy va tan sobrado que no ha tenido que lanzar mensajes de esos que hacen que la gente se vuelva loca de entusiasmo: "Seguiremos haciendo lo que podamos". Esta es una pata de la campaña del PP, la otra son las canas: "Creo que para aspirar al Gobierno de España no es malo haber gobernado alguna vez".