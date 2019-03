Mariano Rajoy no descarta una gran coalición PP-PSOE tras el 20D

SÁNCHEZ DESCARTA LA GRAN COALICIÓN

Por primera vez en mucho tiempo, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha dicho que "una vez se conforme el Gobierno de España habrá que hablar" con el gobierno de Cataluña. Además, no ha descartado que uno de los posibles pactos después de las elecciones sea una gran coalición aunque ha dicho que su "intención es hablar eso a partir del día 21". Pero el líder socialista Pedro Sánchez ha negado esa posibilidad en Al Rojo Vivo donde ha dicho que "si eso me lo tatúo en la frente, no va a haber gran coalición entre PP y el PSOE".