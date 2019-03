Ciudadanos pide a PP y PSOE un "pacto de Estado" sin Podemos

Rivera ha declarado que se compromete a "poder dialogar con aquellos que se comprometen a no saltarse las leyes", y ha añadido que "está bien el diálogo, pero el diálogo es un instrumento más".

Según Rivera, "hay que garantizar entre los socialistas, PP y Ciudadanos" que la unidad de España "no está en juego". "Ya sé que Pablo Iglesias dijo que en Podemos se excluye, y si no están dispuestos a asumir el artículo 1 de la Constitución no se puede contar con ellos", ha asegurado Rivera.

El líder de Ciudadanos también ha pedido "no cometer los mismos errores del pasado. No llegar a acuerdos con los que quieren romper España", algo que, en su opinión, "es sencillo, porque lo entiende un niño de 5 años". "Viene una legislatura excepcional y la segunda transición es mejor que la lideremos desde el centro", ha dicho Rivera.