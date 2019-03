Los barones socialistas llegan a la reunión con Pedro Sánchez con un borrador alternativo

Pedro Sánchez se ve las caras con los lideres autonómicos del socialismo. Unos presidentes que llegan a Ferraz para escuchar, disgustados, la propuesta de Sánchez. Tienen un borrador alternativo por si la oferta del secretario general no gusta.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha dicho que no van a "sobrepasar nunca ciertas líneas estructurales para el proyecto". Con el referéndum de autodeterminación como punto de partida, la dirección de Ferraz trata de aparentar tranquilidad y espera que Pedro convenza a pesar de los pésimos resultados del PSOE. Al respecto Susana Díaz ha declarado que no hablarán "con quien quiere romper España".



El portavoz de la formación en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que "la propuesta que saldrá del próximo Comité Federal concretará lo que ha dicho el secretario general". Aunque lo único que ha dicho Pedro Sánchez para frenar el enfado de los suyos, y más tarde que el resto, es lo que ya proponían de forma casi unánime los presidentes autonómicos.



"Nunca negociaré nada que afecte a la integridad territorial de España; así se lo dije a Pablo Iglesias, porque si quiere abordar ese asunto nunca estaríamos de acuerdo y bloquearía cualquier posibilidad de entendimiento", ha afirmado Sánchez.



Asunto que reclama Podemos junto a otras condiciones como el fin de las puertas giratorias. Mientras tanto, siguen esperando a que el PSOE se aclare para empezar las negociaciones. El número dos de la formación, Íñigo Errejón ha destacado que están "esperando a que se aclare el panorama y la perspectiva".



Para los socialistas, ahora todo parece estar tan lejos como investir a Rajoy. Rafael Simancas en laSexta Noche ha destacado que "Rajoy no y que derecho de autodeterminación tampoco". Si Pedro Sánchez quiere pactar con Podemos, el primer examen lo tiene ya. Además, los líderes autonómicos no comparten que Ferraz quiera retrasar el Congreso del partido previsto para febrero.