La emotiva intervención de Santamaría sobre violencia de género: "No aceptéis que os miren el móvil"

#7dElDebateDecisivo | PROPUESTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que "uno de los problemas más graves que tiene cualquier sociedad moderna" es la violencia de género y que "no seremos una sociedad madura hasta que no consigamos erradicarla". Soraya ha querido dar consejos a las más jóvenes: "No aceptéis que os miren el móvil, que os controlen. Nosotras hemos luchado para que las mujeres seamos iguales y no tengamos ese control, no lo consistáis".