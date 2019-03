Cañete sigue sin pedir perdón: "Yo respeto plenamente las capacidades de las mujeres"

El cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, Miguel Arias Cañete, ha achacado al "cansancio" sus declaraciones sobre la dificultad de debatir con una mujer, después del debate que protagonizó junto a la candidata socialista, Elena Valenciano.

"A veces, el cansancio hace que no se exprese adecuadamente lo que se quiere decir. Pero yo respeto plenamente las capacidades y la profesionalidad de las mujeres, como he demostrado siempre que he formado mis equipos. Los hechos están ahí y me avalan. Siempre he contado con mujeres para puestos de alta responsabilidad", ha señalado Arias Cañete, en una entrevista concedida a 'La Razón’.

En este sentido, ha explicado que esperaba un debate en el que hubiera "confrontación", pero no "una cascada de afirmaciones gratuitas, de acusaciones veladas y de manipulaciones de la verdad sucesivas". "En dos minutos es imposible responder a una avalancha de inexactitudes", ha remachado.

A su juicio, en España no existe un problema de machismo y su partido ha sido en que ha puesto en marcha "planes de igualdad y contra la violencia de género dotados de verdad con medios". "Estas políticas deberían ser tratadas como una cuestión de Estado y no deberían utilizarse como bandera y como arma arrojadiza", sostiene.

"Apoyaré cualquier propuesta del PSOE que vaya en la dirección de defender la igualdad de la mujer y de acortar la brecha salarial. En Bruselas es donde de verdad podemos hacer progresos en esta materia y juntos somos más fuertes", ha zanjado.