Rivera subraya su intención de llegar a Moncloa mientras el PP insiste en que no teme a Ciudadanos

En Cataluña, Ciudadanos ha quedado por delante de PSOE, Podemos y PP, y su líder no esconde que su objetivo es La Moncloa. "En Moncloa no me veo porque es muy grande, pero políticamente sí", ha afirmado en una entrevista en la radio Rivera.



En la noche electoral, Rivera y los suyos miraban ya a la capital. Aunque desde Génova intentan frenar el empuje de Ciudadanos con postura oficial, 'Lo que pasa en Cataluña se queda en Cataluña'.



Los expertos coinciden, en Cataluña se vota distinto, pero los resultados pueden dar pistas. Jorge Galindo, editor de 'Politikon', ha explicado que "Ciudadanos no es sólo una amenaza para el PP, también puede serlo para el PSOE".



En 'Espejo Público', Pedro Sánchez ha dicho que "es una derecha con la que nos podemos entender". En escenario va a requerir de acuerdo y diálogo y Rivera está dispuesto. En 'Al Rojo Vivo', ha declarado que van a "asumir que los españoles mandan y que van a poner a cada uno en su sitio" y que se ofrecen a la gente "si quiere alternativa sensata". Es su apuesta por acabar con el bipartidismo, ahora en toda España.