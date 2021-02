Conoce al detalle los resultados de las elecciones autonómicas del 14 de febrero: cifras de participación, número y porcentaje de votos de cada partido y diputados al Parlament. Todos los datos electorales de las principales formaciones políticas en la provincia de Tarragona.

Actualmente estamos esperando a que se inicie el escrutinio y así conocer los resultados de las elecciones en Tarragona. Podrás consultar todos los datos en esta misma página a partir de las 20:00h.

Resultados elecciones catalanas de 2017

El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las últimas elecciones en Cataluña, en un momento marcado por la tensión política que rodeaba al referéndum ilegal de independencia del 1-O. Esta consulta motivó al entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a refugiarse en Bruselas. Mientras, el Gobierno central decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, mediante el cual destituyó a Puigdemont, disolvió la Cámara y convocó elecciones en la comunidad.

La victoria en estos comicios fue para Ciudadanos, que alcanzó el 25,37% de los votos y 36 escaños bajo el liderazgo de Inés Arrimadas. Muy cerca en las votaciones se quedaron dos fuerzas independentistas: JxCat, que consiguió 34 escaños con Puigdemont como número uno en sus listas, y ERC, que obtuvo 32 asientos en el Parlament con Oriol Junqueras como candidato.

El resto de partidos quedaron a una distancia considerable en las urnas. El PSC de Miquel Iceta sumó el 13,88% de los votos y 17 escaños, mientras que los siguientes grupos políticos no llegaron al 8% de las papeletas escrutadas. CatComú-Podem obtuvo 8 escaños con Xavier Domènech como cabeza de lista, mientras que el PP de Xavier García Albiol y la CUP de Carles Riera sumaron 4 asientos cada uno.

Ciudadanos, a pesar de haberse llevado el triunfo, no alcanzó los apoyos suficientes para que Arrimadas se convirtiera en presidenta. Sí lo hizo Puigdemont con el resto de grupos independentistas, por el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, le propuso como único candidato a la investidura. No obstante, no pudo repetir legislatura por encontrarse fugado en Bélgica y perseguido por la justicia. De esta manera, la Cámara acabó invistiendo a su compañero de partido Quim Torra el 14 de mayo de 2018, con 66 votos a favor, 65 en contra y la abstención de la CUP.

Consulta los resultados de las elecciones autonómicas del 14 de febrero

En laSexta.com puedes consultar el minuto a minuto de las elecciones en Cataluña. También te ofrecemos los datos más interesantes que rodean a esta jornada, como las cifras de participación, y desde las 20:00h, los resultados finales en tiempo real en los distintos municipios de la región.

Por otro lado, laSexta está realizando una cobertura especial del evento para informar en directo sobre los resultados, reacciones y todo lo que no te puedes perder sobre las elecciones catalanas 2021.