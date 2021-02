Las jornadas electorales dejan decenas de imágenes e historias curiosas a lo largo del día. Una de esas imágenes se ha visto en Tarragona, donde un presidente de mesa ha llegado a su puesto disfrazado de payaso.

Sí, de payaso. El hombre, que se hace llamar Lugi, ha contado a 'Rac1' que ha llegado disfrazado de payaso porque las elecciones de Cataluña le parecen "un circo". "Es lo que pensé cuando me llegó la carta", ha añadido.

Afirma que la Policía le ha preguntado si "iba borracho", algo que el protagonista de la historia ha negado. "Les he dicho que si querían que me hicieran el test. Me han dicho que no podía ir así vestido, que no era respetuoso", afirma.