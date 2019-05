Rocío Monasterio (Vox) carga contra el aborto: "Una mujer no tiene derecho a acabar con la vida de otro ser"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, asegura en una entrevista en El Mundo que "no es un derecho de una mujer acabar con la vida de otro ser", una postura contra el aborto en la que subraya que "hay que hacer todo lo posible para que ese niño salga adelante".

"Yo creo que un niño tiene derecho a tener igualdad de oportunidades como los demás. Tiene que tener la oportunidad de nacer", apunta Monasterio, que también se ha mostrado en contra de la gestación subrogada: "Nosotros lo que queremos es evitar que se alquile el vientre de las mujeres, porque hay partidos como Ciudadanos que promueven que a las mujeres se nos alquile".

"Queremos evitar que a los niños se les venda, porque eso es cosificarles, y hablar del interés del menor", apunta la candidata del partido de extrema derecha.

Además, asegura que "no puede ser que un niño, por el hecho de tener condición especial, o tener un cromosoma distinto y ser Down, tenga derechos distintos al resto".

La política también ha cargado contra la ley contra la LGTBIfobia: "No puede ser que se hayan aprobado unas leyes totalitarias por parte del PP que permiten que a nuestros niños se les adoctrine sobre cosas que no son las cosas de las que tienen que estar hablando en los colegios, y menos un niño de ocho años que no tiene la madurez suficiente para absorber ese tipo de teorías, que además son anticientíficas".

Monasterio ha llegado a asegurar que con esa ley a los niños se les obliga a "jugar a ser niñas durante todo el día": "A mí me parece mal que a mi hijo de ocho años en el colegio, sea privado, público o concertado, se le diga que ese día tiene que jugar a ser niña durante todo el día, y que tiene que explicar al resto las prácticas sexuales que lleva aparejadas".

La candidata de Vox también ha cargado contra el colectivo LGTBI asegurando que "no respetan las reglas básicas de civismo" y por eso apoya la polémica propuesta de su partido para llevar el Orgullo a la Casa de Campo de Madrid: "No es algo contra ningún colectivo sino a favor de los vecinos".