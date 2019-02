Vox se retrata en el Senado: tumba una declaración contra la LGTBIfobia por ser un "panfleto ideológico"

Tan solo 24 horas lleva en el Senado el único senador de Vox y ya se ha estrenado impidiendo una declaración institucional propuesta por el PSOE contra la LGTBIfobia en el deporte. En ella, todos los grupos se comprometían a impulsar medidas como "denunciar y penalizar los comportamientos LGTBIfóbicos, machistas, xenófobos y discriminatorios en el entorno del deporte".

También, garantizar la práctica deportiva de las personas trans. No obstante, Francisco José Alcaráz se ha negado a firmarla. "No nos ha dicho la razón de por qué no ha querido firmar esta declaración", ha asegurado la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán. Para que una declaración institucional se lleve a pleno se necesita la firma de todos los grupos. Sin la firma de Alcaraz, que está en el grupo mixto, ya no será posible.

"Tenemos certeza de que Vox va a bloquear las instituciones", ha asegurado la senadora socialista Laura Berja. En esta declaración, con la que todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo, el PSOE recordaba que son muy pocas las personas LGTBI que reconocen su condición sexual en el deporte por miedo a las consecuencias.

Por ello, es necesario una trasformación para "promocionar políticas respetuosas con la diversidad y que fomenten un deporte inclusivo y tolerante". Desde los colectivos LGBTI se han echado las manos a la cabeza tras conocer la decisión del senador de la formación de extrema derecha. "Es una vergüenza. Es la primera confirmación institucional de la política que van a seguir, pero nos tendrán enfrente", ha denunciado Yago Blando, coordinador de Arcópoli. Además, desde que ha llegado al Senado, VOX no ha votado ninguna medidas