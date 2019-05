Hasta 37 millones de electores están llamados a votar en unos comicios que se dan cada 20 años

Esta "concurrencia electoral múltiple se produce una vez cada 20 años", ha afirmado Oliver, que ha enfatizado que en lugares como Canarias habrá hasta cinco urnas y ello requerirá, ha añadido Goicoechea, de un "importantísimo esfuerzo" por parte del medio millón de miembros de las mesas encargados del escrutinio, que se alargará hasta bien entrada la noche.

Las primeras urnas que abrirán serán las europeas, seguidas de las municipales y por último de las autonómicas. Sin embargo, los resultados de los comicios europeos no se empezarán a conocer hasta las once de la noche, ya que habrá que esperar a que cierren los colegios del último de los 28 países llamados a votar, Italia. Si bien los resultados de los europeos no se publicarán hasta las 23.00 horas, los de los comicios locales se irán escrutando a partir de las 21.00 horas.

Goicoechea, comparecerá en Ifema junto a Oliver en tres ocasiones: a las 12.30 para informar de la apertura de los colegios, a las 14.30 para dar los primeros datos de participación y a las 18.30 para actualizar estas cifras.

En las elecciones europeas están llamados a votar casi dos millones de ciudadanos más, una diferencia que se explica por los españoles residentes en el extranjero (el CERA), que no pueden elegir a sus representantes locales pero sí a los europeos.

De estas elecciones al Parlamento Europeo saldrán elegidos por parte de España 54 diputados de 32 listas con un total de 1.902 candidatos (en 2014 fueron 2.368), de los cuales 973 son hombres y 929 mujeres. La cifra de eurodiputados españoles aumentará en 5 escaños en el caso que el Reino Unido salga de la UE.

En los comicios locales se escogerán 67.010 concejales para 8.131 municipios y también 103 alcaldes de elección directa en municipios de concejo abierto (de menos de 100 vecinos). El Ministerio del Interior ha habilitado 23.194 colegios electorales para estas complejas elecciones, a las que se suman las autonómicas, cuyos datos de escrutinio se encargarán de difundir los distintos gobiernos regionales.

Estos comicios se celebrarán en todas las comunidades menos Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se elegirán en ellas a 715 diputados autonómicos y también a los 59 consejeros insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y a los 157 miembros de los siete cabildos de Canarias, unas islas donde habrá cinco urnas, ya que se suman la doble circunscripción insular y autonómica al Parlamento regional y las elecciones a los cabildos.

Los ciudadanos llamados a votar en las elecciones del 26M, que costarán 172,6 millones a las arcas públicas, podrán hacerlo desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, cuando los 540.684 miembros de las mesas electorales comenzarán el conteo, que se hará gracias a 22.300 dispositivos móviles para retransmitir los datos en tiempo real.

Hasta las instalaciones del centro de datos de Ifema, en las que están acreditados 332 periodistas de 40 medios nacionales y 16 internacionales, se ha trasladado este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar que toda la maquinaria está ya lista. Su departamento desplegará cerca de 93.000 agentes de diferentes cuerpos policiales para que la jornada se desarrolle sin incidentes, con un operativo que incluye medidas de refuerzo del nivel 4 de alerta antiterrorista.

El plan de seguridad es similar al de las elecciones generales del 28A y supondrá un despliegue de más 45.000 guardias civiles y cerca de 30.000 policías nacionales.

A ellos se sumarán unos 13.000 agentes de las policías locales y alrededor de 5.000 efectivos de los cuerpos autonómicos de la Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra y la de Canarias, sin olvidar el personal sanitario de los diferentes servicios de emergencias municipales y regionales.